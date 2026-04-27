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Madrid, domani Sinner-Norrie agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse azzurro affronta il britannico per un posto ai quarti di finale del Masters 1000 spagnolo

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
27 aprile 2026 | 08.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Domani, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall'agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l'argentino Tirante nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

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Sinner-Norrie, orario e precedenti

Sinner affronterà Norrie agli ottavi domani, martedì 28 aprile, in orario ancora da definire. Non ci sono precedenti tra due: la sfida sarà una prima volta per entrambi i giocatori.

Sinner-Norrie, dove vederla

Sinner-Norrie, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv

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