circle x black
Cerca nel sito
 

Madrid, oggi ottavi Sinner-Norrie: orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro affronta il britannico per un posto ai quarti di finale

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
28 aprile 2026 | 06.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Madrid. Oggi, martedì 28 aprile, il fuoriclasse azzurro affronta - in diretta tv e streaming - il britannico Cameron Norrie negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Il numero uno del ranking Atp arriva dall'agile successo contro Moller, mentre il suo avversario ha eliminato l'argentino Tirante nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

CTA

Sinner-Norrie, orario e precedenti

Sinner affronterà Norrie agli ottavi oggi, martedì 28 aprile: il match, primo sul Centrale, inizierà intorno alle 11. Non ci sono precedenti tra due: la sfida sarà una prima volta per entrambi i giocatori.

Sinner-Norrie, dove vederla

Sinner-Norrie, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Masters 1000 Sinner Norrie
Vedi anche
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza