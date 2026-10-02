Gli appassionati aspettano di rivederlo in campo. E, nel frattempo, si chiedono anche chi potrà essere al suo fianco dal 2027. Jannik Sinner è il numero uno del ranking Atp e, dopo la rivelazione del Times su Ivan Ljubicic prossimo a un ingresso nel team di Auger-Aliassime, il mondo del tennis si interroga sul destino della sua guida tecnica. Darren Cahill concluderà la sua avventura accanto a Jannik al termine della stagione? In quel caso, chi sarà il nuovo allenatore del fuoriclasse azzurro?

Cosa aveva detto Cahill

Cahill aveva parlato delle possibilità per il futuro in un'intervista dello scorso maggio alla Gazzetta dello Sport, senza chiudere le porte: "Scommesse in ballo per restare? Vediamo... Non pensavo che avrei allenato Jannik nel 2026 e invece sono qua. Per il momento nessuna scommessa, il mio obiettivo è fare il miglior lavoro possibile per Sinner e il team quest’anno". Nessuna chiusura per il futuro insomma, solo conclusioni rimandate a fine anno: "Poi parleremo a fine stagione, come abbiamo fatto l’anno scorso, e decideremo, con la massima serenità"

Chi sarà l'allenatore di Sinner?

Sempre come rivelato dal Times, uno dei nomi da considerare per una possibile nuova guida tecnica di Sinner è Magnus Norman. L'ex numero 2 del ranking Atp ha allenato in carriera Robin Soderling e anche Stan Wawrinka, affiancando lo svizzero nel periodo d'oro dei tre Slam conquistati tra il 2014 e il 2016.

Restando ai top coach, tra gli altri profili possibili per affiancare Simone Vagnozzi in caso di addio di Cahill ci sono anche Juan Carlos Ferrero e Carlos Moya. L'ex allenatore di Carlos Alcaraz ha già annunciato il suo ritorno nel circuito per il 2027, senza svelare però il giocatore che andrà ad allenare: "Mi sto godendo la famiglia e mi sto preparando per ciò che verrà l’anno prossimo. Credo che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi" le sue parole in estate. L'ex coach di Rafa Nadal è invece, da anni, sempre una suggestione quando si parla di Sinner.