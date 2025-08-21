circle x black
Sisal lancia in esclusiva My Combo, una partita, infinite combinazioni

In un’unica schedina, tutti gli esiti che si immaginano

21 agosto 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
Sisal introduce una nuova rivoluzione nel mondo delle scommesse sportive con My Combo, l’esclusiva modalità di gioco che permette di realizzare infinite combinazioni su una sola partita, senza limiti se non la fantasia del giocatore. Non serve più aspettare l’esito di tante gare come ai tempi del Totocalcio o seguire un intero weekend di calendario “spezzatino”: con My Combo tutto si decide in 90 minuti, costruendo e pronosticando, in un’unica schedina, tutti gli esiti che si immaginano sulle statistiche di quella singola partita – dai gol ai cartellini, dai corner ai rigori – fino all’ultimo secondo di gioco, sia nei big match sia nelle partite della propria squadra del cuore.

Come funziona? In occasione di una sfida come Inter–Juventus, ad esempio, si può ipotizzare il pareggio come risultato finale Lautaro nel tabellino dei marcatori, almeno 8 calci d’angolo e l’assegnazione di un rigore: eventi diversi che, con My Combo, si fondono in un’unica giocata, con una quota finale calcolata grazie a un avanzato sistema di correlazione. Dietro My Combo, infatti, c’è un algoritmo proprietario di Flutter, il più grande operatore al mondo nel settore delle scommesse sportive, che Sisal utilizza in esclusiva in Italia, offrendo così ai propri clienti tecnologia, innovazione ed esperienze di livello internazionale.

My Combo debutta sui match di Serie A e sulla seconda parte della fase a gironi della Champions League, con l’obiettivo di estendere presto la funzionalità ad altre competizioni. “Sisal, da sempre sinonimo di innovazione nel mondo del gioco, con My Combo introduce una nuova rivoluzione nel mondo delle scommesse sportive. Il filo conduttore di Sisal è la capacità di innovare e diversificare, partendo dal Totocalcio 80 anni fa, arrivando fino ad oggi, l’azienda continua ad essere protagonista nel mondo del gaming proponendo novità e modernità. My Combo è un altro passo in questa direzione, visto che porta in Italia un’innovazione che cambia il modo di vivere le scommesse sportive,” – dichiara Marco Tiso, Managing Director di Sisal – “Non si tratta solo di tecnologia, ma di un nuovo modo di intrattenere, capace di trasformare ogni partita in uno spettacolo personalizzato, minuto per minuto. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente e su misura, mettendo a disposizione del pubblico italiano il meglio delle tecnologie internazionali del Gruppo Flutter”.

