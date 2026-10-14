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Six Kings Slam, cambio di programma: torneo rinviato a dicembre

L’esibizione di Riad si giocherà dal 27 al 30 dicembre, con Alcaraz e Djokovic tra i protagonisti. Sinner resta un’ipotesi da verificare in vista della preparazione per l’Australian Open

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz durante la premiazione del Six Kings Slam 2025 - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz durante la premiazione del Six Kings Slam 2025 - Ipa/Fotogramma
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14 ottobre 2026 | 17.49
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Six Kings Slam cambia programma e si sposta in avanti nel calendario: il torneo-esibizione di Riad, inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, si disputerà dal 27 al 30 dicembre. Il rinvio è legato alle preoccupazioni per la sicurezza e alle difficoltà organizzative emerse nella regione mediorientale. Questa nuova collocazione renderà così l'evento un torneo preparatorio alla stagione 2027 e in particolare all'Australian Open.

Tra i nomi da seguire c’è anche quello di Jannik Sinner, due volte vincitore del Sinx Kings Slam, la cui eventuale partecipazione resta da verificare. Per l’azzurro, il torneo saudita potrebbe rappresentare un’importante occasione per ritrovare il ritmo partita dopo la pausa forzata di fine stagione. Sinner avrebbe così la possibilità di testare la propria condizione contro avversari di alto livello. Resta però da capire se il calendario e la programmazione del campione italiano lasceranno spazio all’appuntamento.

Al momento comunque l'azzurro non è in tabellone che è stato annunciato e prevede due quarti di finale: Alexander Zverev contro Taylor Fritz e Learner Tien contro Alex de Minaur. I vincitori affronteranno rispettivamente Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in semifinale. Le finali, per il titolo e per il terzo posto, completeranno il programma. Un Sinner di nuovo sano e in grado di competere potrebbe però ricevere un invito dagli organizzatori sauditi.

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Six Kings Slam Sinner Alcaraz Djokovic Zverev
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