Milano Cortina, Goggia: "Io alzabandiera ai Giochi? Non so ancora nulla"

La sciatrice azzurra sarà tra le protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali

Sofia Goggia - Ipa/Fotogramma
22 dicembre 2025 | 12.24
Redazione Adnkronos
"Fare alzabandiera a Cortina? Non so ancora nulla, non ho ricevuto alcuna chiamata”. E' la risposta della campionessa azzurra di sci alpino Sofia Goggia prima di entrare al Quirinale per la consegna della bandiera agli atleti di Milano Cortina a chi chiede della proposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, di farle fare l’alzabandiera a Cortina, dopo esser rimasta esclusa dalla rosa dei portabandiera.

“Se accetterei? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni”, ha aggiunto Goggia.

