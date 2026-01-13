Sostenibilità, Pierini (Coca-Cola Hbc Italia): “A Gaglianico fino a 30mila tonnellate di Pet all'anno in nuove bottiglie"

“Lo stabilimento Coca-Cola HBC CircularPet di Gaglianico, vicino a Biella, fino a pochi anni fa era un'area dismessa. In questo stabilimento lavoriamo la plastica riciclata, rPET, che viene poi recuperato ad uso alimentare con una tecnologia innovativa, trasformando un rifiuto in risorsa. Un investimento di 30 milioni di euro, compiuto nel 2022, che ha richiesto anche la ricerca sul territorio di competenze diverse per maneggiare una tecnologia pionieristica, capace di trasformare ben 30mila tonnellate di Pet in nuove bottiglie, ogni anno”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia - l'azienda responsabile di produrre, distribuire e commercializzare i prodotti Coca-Cola in Italia - intervenendo oggi all’incontro con la stampa organizzato nello stabilimento biellese in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

L’incontro odierno è stato l’occasione per approfondire come sostenibilità, innovazione industriale e Olimpiadi si incontrano in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che coinvolgono diversi territori, “alcuni difficili da raggiungere”, spiega Pierini. “Un contesto che ha determinato un’organizzazione logistica che comprende mezzi elettrici nelle città e mezzi alimentati a biofuel nei territori di montagna, per contribuire a rendere più sostenibile la manifestazione sportiva”, approfondisce.

In occasione delle Giochi Invernali, Coca-Cola ha messo in campo un modello integrato in linea con l’ambizione dell’Azienda di ridurre l’impronta ambientale degli imballaggi e dei processi produttivi. L’intero portafoglio di prodotti destinato ai consumatori sarà composto da bottiglie in plastica riciclata al 100%, escluse etichette e tappi.

"Siamo molto impegnati in Italia - conclude Pierini - Siamo dunque felici di far sapere cosa facciamo al pubblico internazionale che arriverà in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”, conclude.