Spoleto, tutti di corsa e in bici nel primo weekend di settembre

Nel primo weekend di settembre, lungo il tracciato della Vecchia Ferrovia, tornano la corsa di montagna SN Trail Run (sabato 6) e la più grande cicloturistica d’Italia, La SpoletoNorcia in Mtb (domenica 7). Due eventi sportivi che hanno contribuito, nel corso degli anni, a valorizzare lo spettacolare percorso ciclopedonale realizzato sul sedime della linea ferroviaria che un tempo collegava Spoleto a Norcia, aumentando la notorietà di questo territorio nel cuore verde dell’Umbria e della sua offerta turistica, culturale, storica ed enogastronomica.

Un’occasione, anche quest’anno, per scoprire a ritmo lento una delle più belle aree della Regione e per partecipare all’intenso programma di appuntamenti collaterali della grande kermesse che - a partire da venerdì 5 settembre - animerà il cuore di Spoleto per l’intero fine settimana, con spettacoli, degustazioni e vendita di prodotti locali, area kids, visite guidate, talk, intrattenimento e tanto altro.

La SpoletoNorcia in Mtb giunge alla dodicesima edizione e si articola in quattro percorsi, alcuni dei quali presentano tracciati rinnovati e ancora più sfidanti. Il percorso Hard, è quello più impegnativo con un itinerario circolare di 75 km e 2.200 m di dislivello, destinato a partecipanti con un buon allenamento e in possesso di certificato medico agonistico specifico per ciclismo. Il Classic, ora di 50 km e 1500 m di dislivello, segue invece il tratto più scenografico della Spoleto-Norcia (Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino). Poi c’è il percorso Easy Route, 40 km e 1.000 m di dislivello (una variante del Classic). Non manca, naturalmente, il percorso Family di 14km e 300m di dislivello, adatto a tutti, il cui ricavato è tradizionalmente devoluto in beneficenza. Le iscrizioni sono aperte fino all’ultimo momento sul sito de La SpoletoNorcia in Mtb o direttamente a Spoleto, presso il Village di piazza Garibaldi.

Chi, invece, vuole cimentarsi a piedi può partecipare sabato 6 settembre alla terza edizione della SN Trail Run, corsa di montagna valida come prova nel circuito iTra-International Trail Running Association e per l’indice UTMB® Index. Accanto ai tre percorsi di gara - Ultra di 45 km con un dislivello di 1800 m, Hard di 25 km con un dislivello di 1000 m e Soft di 15 km con un dislivello di 380 m - è previsto anche un percorso non competitivo aperto a tutti, sullo stesso tracciato della SN Soft Trail. Iscrizioni sul sito SN Trail Run o, fino all’ultimo momento, presso il Village.

Accompagna gli eventi sportivi una grande kermesse che animerà il cuore di Spoleto intorno al Village de La SpoletoNorcia, allestito in Piazza Garibaldi e aperto dal pomeriggio di venerdì 5 settembre, dove è possibile anche ritirare i pacchi gara. Si comincia con le degustazioni di olio presso lo stand di Pietro Coricelli, storico partner de La SpoletoNorcia; streetfood e mercato contadino con assaggi e vendita di prodotti a cura di Coldiretti Campagna Amica e attività di gioco-ciclismo per i bambini a cura della Fci- Federazione Ciclistica Italiana e del Mtb Club Spoleto, iniziative che continueranno anche nelle giornate di sabato a domenica. Alle 17,30 di venerdì 5 settembre l'inaugurazione de La SpoletoNorcia in Mtb con l’intervento delle istituzioni e della banda musicale della Città di Spoleto; a seguire la presentazione della SN Trail Run. Alle 18,30 il primo Talk, moderato da Ludovica Casellati, su 'Tecniche mentali per affrontare la lunga distanza' con gli ultramaratoneti Giorgio Calcaterra, Sara Pastore e Franca Fiacconi, il mental coach Antonio Di Marco, oltre a Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria, Aurelio Michelangeli, presidente Park Trail e Fabio Pantalla, presidente Fidal Umbria. Modera Ludovica Casellati.

Sabato 6 settembre alle 9, via alla SN Trail Run: la partenza per gli iscritti al percorso Ultra è invece alle 7,30.

Due altre iniziative benefiche sono in programma sabato mattina con partenza sempre da Piazza Garibaldi: alle 9,15 la camminata urbana di 5 km a cura di Cittadinanzattiva e alle 10 il ciclotour La SpoletoNorcia Inclusiva, alla scoperta della Vecchia Ferrovia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cerchio e l’associazione Il Sorriso di Teo. Per tutta la giornata del sabato e anche domenica mattina è possibile aderire a 'Le interviste de La SpoletoNorcia': domande, quiz e la possibilità di vincere tanti gadget targati SN mentre, ad orari prestabiliti e su prenotazione, sono in programma visite guidate al Museo Archeologico, al Sito Museale Ferrovia Spoleto-Norcia, a Palazzo Collicola e alla Rocca Albornoz. Nell’area Kids Village si affiancheranno alle proposte di gioco-ciclismo altre attività dedicate ai più piccoli, come laboratori acrobatici con lezioni di volo e laboratori creativi.

Alle 17,30 di sabato 6 settembre un Talk dedicato a 'Strade da vivere, dalla bici al territorio: il valore economico del cicloturismo' con Michil Costa, ideatore e presidente Maratona dles Dolomites, Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio, Chiara Coricelli, amministratore delegato Pietro Coricelli SpA, Francesco Colonnese, ex calciatore e allenatore di calcio, Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto, Luca Ministrini, ideatore de La SpoletoNorcia in Mtb. Modera Ludovica Casellati.

Alle 18 con partenza da Piazza Garibaldi La SpoletoNorcia Kids, mentre alle 19 partenza della pedalata notturna September Night organizzata da Gravity 2010. A partire dalle 20 serata in piazza Garibaldi con streetfood agricolo e mercato contadino a cura di Campagna Amica. Domenica 7 settembre tutti in sella per La SpoletoNorcia in Mtb. I percorsi cicloturistici partono alle 9 da Piazza Garibaldi, presenta Giada Borgato, ex campionessa italiana su strada e attuale commentatrice Rai del Giro d’Italia. Alle 9,30 partenza della pedalata Pietro Coricelli Charity, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione per l’assistenza palliativa Aglaia.