Sport, Maltoni (Let it Yoga): "Wanderlust amplifica i risultati dello yoga"

"Credo tantissimo nel potere della community e nella potenza del collettivo, perché da soli possiamo fare un certo tipo di lavoro, ma quando lo facciamo con gli altri" il risultato di quel lavoro "si amplifica. In una dimensione così grande, così importante come quella di Wanderlust, si ha l'opportunità di conoscere tante persone con la nostra stessa passione e di fortificare quella passione e l'intenzione che diamo a quello che facciamo". Così Michela Maltoni, insegnante di yoga e fondatrice della scuola di Yoga online 'Let it Yoga', partecipando alla tappa milanese di Wanderlust, tra i più importanti festival di mindfulness e yoga, portato in Italia e curato da 2night Spa.