Sport, Tomaello (Wanderlust): "Evento in crescita, yoga sold out a Milano"

"Wanderlust nasce dalla capacità di 2night, l'agenzia esperienziale che lo produce e organizza, nel captare sin dal 2017 i trend che sarebbero arrivati in Italia quando la mindfulness era ancora di nicchia. I dati sono molto importanti quando si valuta un progetto e, ad oggi, Wanderlust continua a crescere. Solo nel weekend a Milano, dove abbiamo portato l'unico mindfulness triathlon al mondo, sono passate 22mila persone. Un evento sold out il sabato e anche durante la domenica la performance è stata molto interessante". Lo ha detto Simone Tomaello, Co-Founder di 2night e country manager Italia di Wanderlust, alla tappa milanese dell'evento che rappresenta uno dei più importanti festival di mindfulness e yoga. Wanderlust è stato portato in Italia e viene curato da 2night Spa.