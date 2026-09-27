“Buon compleanno, Francesco Totti! Cinquant'anni sono un traguardo speciale per chi, come te, ha regalato emozioni a generazioni di tifosi". Comincia così la dedica speciale che Roberto Gualtieri ha condiviso sui social per l'ex Capitano della Roma che oggi, domenica 27 settembre, compie 50 anni.

Il sindaco della Capitale ha voluto rendere omaggio alla carriera di Totti e al legame speciale che negli anni è riuscito a costruire con la sua Roma e i romani: "Sei una leggenda della Roma, ma il tuo talento, la tua storia e il legame profondo con questa città ti hanno reso un simbolo riconosciuto anche oltre i colori giallorossi".

"Per tanti romani sei stato - si legge ancora - e resti, uno di famiglia, e oggi anche chi non ha mai tifato per te ti riconosce come un pezzo della storia di questa città. Grazie per tutto quello che hai dato a Roma. E in bocca al lupo per quello che verrà: siamo sicuri che saprai sorprenderci ancora. Auguri, Capitano!”, conclude così il sindaco tra le Instagram stories.