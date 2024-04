"Ambrogio Fogar è stato per me e per moltissimi italiani un grande esempio di amore per il mare e per l’avventura: 50 anni fa fu il primo italiano a fare il giro del mondo in solitario da est a ovest, in direzione opposta alle correnti". Lo scrive su X Giovanni Soldini. "Proprio per ricordare Ambrogio e questa impresa, il Club Velico di Castiglione della Pescaia, da dove era partito, ha organizzato una regata commemorativa, aperta a tutti", il periplo dell'Elba.