Torna in campo la Serie A e oggi, venerdì 27 novembre, si apre la tredicesima giornata di campionato con l'anticipo tra Venezia e Bologna. La squadra di Davide Nicola, che arriva dalla pesante sconfitta per 4-0 contro la Juventus, ospita al Penzo i rossoblù di Raffaele Palladino, reduci dal pareggio per 1-1 contro l'Udinese. I lagunari, ultimi in classifica a quota 6, vanno a caccia di punti pesanti per migliorare la situazione. Gli emiliani, dall'altra parte, hanno collezionato fin qui 18 punti e occupano la nona posizione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Venezia-Bologna, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Venezia-Bologna, in campo stasera alle 20:45:

Venezia (3-5-2) F. Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, A. Adams. All. Nicola

Bologna (3-4-3) Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Bernardeschi; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. All. Palladino

Venezia-Bologna, dove vederla

La partita di Serie A tra Venezia e Bologna di oggi, venerdì 27 novembre, sarà visibile su Dazn ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.