Wrestling, presentato a Roma RWA New Era 2026, domenica al Palatorrino

Presentato oggi in Campidoglio, presso la sala del Carroccio, il più atteso evento di wrestling della capitale: RWA New Era 2026. Domenica 11 gennaio alle 16.00 si apriranno i cancelli del Palatorrino dove il Wrestling professionale internazionale scatenerà il pubblico, fremente di vedere o rivedere i propri idoli sul ring di Rwa a Roma. Una grande manifestazione inclusiva che unisce sport e divertimento, organizzata dalla Rome Wrestling Academy (RWA) di Pier Paolo Pollina, realtà storica attiva sul territorio romano dal 2008, in collaborazione con Personal Best e con il supporto dell’Ente di Promozione Sportiva AICS Roma, riconosciuto dal CONI. Inoltre l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Roma.

Alla presentazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e degli enti sportivi, tra cui Massimo Zibellini, Coordinatore Regionale degli Enti di Promozione Sportiva del Lazio, dirigente Aics, che è intervenuto anche a nome del Presidente Coni Lazio Alessandro Cochi, Massimo Minicucci, vicepresidente Aics Roma, l'On. Maria Cristina Masi, Consigliere Roma Capitale, l'On. Piero Cucunato, Consigliere Municipio IX Roma Capitale. Oltre naturalmente ai lottatori RWA: Karim Brigante, Leon Chiro, Mastodont, Adriano, Camilla, Elizabeth, Emily Ramirez e lo stesso Pier Paolo Pollina, organizzatore e lottatore.

A conferma dell'attenzione che ha posto l'istituzione comunale di Roma Capitale il supporto della Presidente dell'Assemblea Capitolina, l'on. Svetlana Celli. La Presidente attraverso il dott. Enrico Castrucci ha voluto portare il compiacimento della Presidenza dell'Assemblea Capitolina agli organizzatori dell'evento, che vuole far emergere diversi importanti valori e contribuisce a rafforzare l'immagine di Roma Capitale città promotrice di eventi sporitivi innovativi, inclusivi e di interesse pubblico.

Oggi durante la conferenza Pier Paolo Pollina della Rwa ha svelato insieme agli altri lottatori professionisti la cintura d'oro con impresso il Colosseo che indosserà il vincitore assoluto del trofeo romano di wrestling. A intrattenere e a interagire con il pubblico al Palatorrino ci saranno nomi noti della musica romana e non solo, come Tormento, Flaminio Mafia e tanti altri.

“Abbiamo ideato un grande evento internazionale nel quale la storia del wrestling italiano sarà rinnovata, questa iniziativa poi sarà seguita da altre durante l'anno. Da qui, con Rwa, il pubblico romano e non soltanto troverà nuovamente i propri idoli di sempre e nuovi lottatori che in questi anni sono cresciuti nei valori della nostra associazione, ponendo in primo piano sempre il rispetto per l'avversario sul ring e anche nella vita. Rispetto, amicizia, divertimento e passione sono le basi su cui deve vivere il wrestling. Nel nostro evento ci sarà inclusione in ogni senso, vedrete tanti lottatori diversi sfidarsi, provocarsi e mettere 'in mezzo' anche i cantanti e gli altri artisti che interverranno al Palatorrino. Il pubblico vuole divertimento ma anche quel brivido che provoca un imprevisto di scena.. e ricordatevi che anche chi assiste potrebbe essere improvvisamente un protagonista! Ma senza timori, vi aspettiamo al Palatorrino per la giornata più divertente dell'anno. Ringrazio tutte le istituzioni che hanno scelto di supportarci nel nostro progetto, di approfondire e comprendere una disciplina che non tutti conoscono e che ora avrà nuova luce”, ha spiegato Pollina.

Il progetto Rwa New Era si inserisce dunque nel percorso di rilancio e valorizzazione delle attività sportive e culturali sul territorio capitolino, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e al mondo scolastico. Uno sport-spettacolo che oggi ancora di più è utile per diffondere la cultura dell'inclusione, della non violenza, della crescita attraverso il controllo emotivo, dell'attenzione e del rispetto verso l'avversario. E soprattutto divertimento e amicizia, valori che sono stati sottolineati durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento RWA New Era dell'11 Gennaio. Inoltre è stata annunciata la serie TV che nascerà dall'evento dell'11 gennaio 2026, che andrà in onda su Gold Tv, come ha spiegato la responsabile della comunicazione di Rwa New Era, Silvia Tocci (direttore di Ostiatv.it, mediapartner): “L’evento sarà inoltre al centro di un importante racconto mediatico, grazie alla collaborazione con la trasmissione televisiva Octopus, in onda su Gold TV prodotta da Francesco Pasquali e condotta da Eva Tattoli, che ospiterà per oltre dieci puntate l’evento, dedicato a portare il wrestling dal ring alla televisione, trasformando l’evento dal vivo in una narrazione continuativa capace di raggiungere un pubblico ancora più ampio”.

La presidente del Municipio IX Eur, Titti Di Salvo ha dichiarato: "Siamo particolarmente contenti di ospitare nel nostro territorio la manifestazione promossa dalla Rome Academy Wrestling insieme all’Associazione Aics. Ciò che ci teniamo a sottolineare e che apprezziamo e’ la scelta dei promotori di coniugare sport, musica e spettacolo, con match di wrestling professionale. Ma soprattutto il profilo dell’evento, segnalato sia dalla dimensione inclusiva della manifestazione, con la predisposizione di spazi accessibili e servizi dedicati alle persone con disabilità che dalla dimensione internazionale con la presenza di atleti di livello internazionale".

Maria Cristina Masi, consigliera Capitolina, è intervenuta alla presentazione spiegando che a coinvolgerla è stato in particolare l'aspetto dell'inclusività dell'evento Rwa e il fatto che sia “Un'occasione che dà la possibilità di vedere il wrestling come uno sport-spettacolo che può insegnare ai giovani valori importanti come la disciplina, il rispetto delle regole, il lavoro di squadra e la capacità di affrontare le sfide con determinazione”.

Anche Piero Cucunato, consigliere del Municipio XI Eur di Roma Capitale, nel suo intervento ha sottolineato di essere felice, come Municipio, “di poter ospitare sul territorio dell'Eur, Torrino, un evento di tale portata e che riunirà le famiglie nel divertimento e nei valori dello sport. Il nostro municipio si conferma un luogo accogliente e adeguato a accogliere manifestazioni di grande impatto sociale oltre che location comprovata per eventi di cultura e fiere”. Appuntamento domenica 11 gennaio, apertura cancelli ore 16.00, inizio show ore 17.30, Palatorrino, Roma.