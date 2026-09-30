Yoga e mindfulness: Wanderlust porta alla scoperta del Sé. Boom di presenze a Milano

La prima edizione italiana è datata 2017 e anche quest'anno - grazie all'agenzia 2night che lo produce e lo organizza - Wanderlust arriva da noi portando Yoga, meditazione, community e condivisione all'insegna della scoperta del sé. La prima tappa di quest'anno è stata Venezia, seguita da Milano (dove ha registrato 22 mila presenze) e poi Roma. Un progetto che vanta anche un'anima green e responsabile incarnata nel "Wander Without Waste", l'ambizioso programma di sostenibilità del festival, articolato in una serie di iniziative tra cui water station per la ricarica dell'acqua, isole ecologiche, azioni per la riduzione dell'utilizzo della plastica e welcome bag digitale.