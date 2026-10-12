Il 2026 si chiuderà con un nuovo numero uno del ranking Atp. E sarà Alexander Zverev, certo di chiudere l'anno tennistico da dominatore dopo l'eliminazione di Carlos Alcaraz al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai oggi, lunedì 12 ottobre. Un ko, quello del fuoriclasse spagnolo, che peserà in maniera decisiva in ottica classifica: con Sinner out nel finale di stagione per l'infortunio al ginocchio, Alcaraz non potrà più raggiungere il primo posto. E terminerà la stagione da numero due, davanti al fuoriclasse azzurro (destinato a scendere al terzo posto) e dietro al tedesco, futuro re.

Come cambia il ranking Atp

Com'è la situazione attuale del ranking Atp? In testa c'è Jannik Sinner, a quota 11.000 punti, ma l'azzurro perderà lo scettro nelle prossime settimane, a causa dell'assenza: il tedesco occupa invece il secondo posto con 9.720 punti, 4.160 più di Alcaraz. Quando potrà concretizzarsi il sorpasso in vetta? La prima occasione utile per Zverev arriverà il 2 novembre 2026: per farlo, Alcaraz dovrà vincere il Masters 1000 di Shanghai e i quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna. Un'altra chance arriverà il 9 novembre: a Zverev servirà in questo caso un bottino di almeno 500 punti tra Shanghai, Vienna e Parigi.

Se il tedesco non dovesse raccogliere abbastanza punti nei prossimi tornei, il sorpasso diventerà invece realtà alle Atp Finals, ultimo torneo della stagione.