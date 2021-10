Spotify, numero utenti sale a 381 mln (+19%)

Spotify, il numero uno mondiale dello streaming musicale, ha chiuso il primo nove mesi dell'anno con un utile netto pari a 5 milioni di euro, in porte progressione rispetto al rosso di 456 mln di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato del gruppo svedese si attesta a 6,979 miliardi di euro, in progressione del 22,18% rispetto ai 5,712 mld di euro conseguiti nello stesso periodo dell'anno. Lo rende noto Spotify in un comunicato.

Nel terzo trimestre Spotify ha registrato un numero di utenti attivi pari a 381 milioni, in progressione del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel terzo trimestre l'utile netto si è attestato a 2 milioni di euro, in forte progressione rispetto al rosso di 101 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato si è attestato a 2,5 miliardi di euro, in progressione rispetto ai 1,975 mld dello stesso periodo dell'anno precedente.