Giuliano Busetto, Head of Digital Industries di Siemens in Italia e presidente di Siemens Industry Software, ha presentato le potenzialità di Siemens Xcelerator a margine della prima delle tre giornate della Fiera Sps Italia 2023, la manifestazione di riferimento per il mercato dell’automazione e per l'industria intelligente, digitale e sostenibile in svolgimento a Parma.