Stop mascherine al chiuso? Sileri: "Siamo in dirittura d'arrivo"

Via l'obbligo di mascherina all'aperto dal 28 giugno. E al chiuso? "Stiamo andando in quella direzione, siamo in dirittura d'arrivo". Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, si esprime così a L'aria che tira - estate. "Ad oggi sembra che la variante indiana non eviti i vaccini, a patto che si facciano entrambe le dosi, su future eventuali varianti non sappiamo. Al momento nemmeno la variante Delta sembra eludere i vaccini. Sta dando problemi a chi non è vaccinato e a chi non ha ricevuto nemmeno una dose. Ovviamente non sappiamo se in futuro ci saranno altre varianti. In questo momento bisogna prestare attenzione all’unica variante che sta creando problemi", dice. Da lunedì prossimo, la mascherina non andrà indossata all'aperto se non in caso di assembramenti. "Via la mascherina anche al chiuso? Secondo me siamo in dirittura d’arrivo, per persone che abbiano completato il ciclo vaccinale si potrà togliere la mascherina anche al chiuso. E’ forse prematuro parlarne oggi, ma stiamo andando in quella direzione. Bisogna prestare attenzione al monitoraggio delle varianti e controllare che i vaccini funzionino molto bene. E’ evidente che se a tavola ci sono 4 persone tutte vaccinate, la mascherina potrà essere abbassata. Arriveremo a questo anche in un posto di lavoro, arriveremo a tenere la mascherina in tasca all’aperto, per usarla quando ci sono assembramenti e arriveremo” a toglierla anche al chiuso.