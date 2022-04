Strage Bologna, Bellini: "Mi aspetto verità, non ero in città quel giorno"

"Mi aspetto la verità, non ero a Bologna il 2 agosto 1980, la signora Bonini può dire quello che vuole. Quel signore non sono io, ha una deformazione fisica che non ho". Lo dice all'Adnkronos Paolo Bellini, imputato nel processo per la strage di Bologna e ritenuto il quinto esecutore materiale in concorso insieme a Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. "Sono 40 anni che i giornalisti mi massacrano, ho subito attacchi incredibili contro la mia persona - continua - Capo dei servizi segreti di chi? Cosa? Quando tornavo dal Sud America qui, quelli che dicevano che conoscevo andavano lì. Quando li avrei incontrati? Le prove ci vogliono, non chiacchiere, non illusioni. Credo nei magistrati, ma non in quelli inquirenti, non hanno sentito l'esigenza di farmi una domanda, una sola. E lo so perché, lo sanno anche loro; perché gli avrei smontato tutto in cinque minuti, con dati di fatto".

"Sono fiducioso, mi aspetto l'assoluzione se siamo In uno Stato di diritto", dice all'Adnkronos l'avvocato Antonio Capitella, difensore di Bellini.

(Dall'inviata Silvia Mancinelli)