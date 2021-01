"Sua figlia sta male, ci dia l'oro", così truffavano anziani

La polizia di Novara sta eseguendo 9 misure cautelari, perquisizioni personali e locali, a Novara e provincia, nei confronti di appartenenti ad un’associazione a delinquere, a carattere transnazionale, dedita alla commissione di truffe aggravate nei confronti di persone anziane e vulnerabili.

L’attività di indagine, condotta dai poliziotti della squadra mobile, ha accertato che il gruppo criminale, con sede logistica in Polonia e centrale operativa a Novara, si è reso responsabile di oltre 50 truffe nelle province di Novara, Vercelli, Como e in territorio elvetico. Le truffe venivano realizzate con il noto metodo del 'Caro nipote' simulando incidenti inesistenti o familiari in pericolo di vita per infezione da Covid-19.