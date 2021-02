Subito, nel 2020 oltre 3,5 mld ricerche e più di 43 mln annunci pubblicati

Milano, 24 feb. (Adnkronos/Labitalia)

Subito, piattaforma n.1 per vendere e comprare in Italia con 13 milioni di utenti unici mensili, raccoglie le necessità e le passioni degli italiani attraverso le loro ricerche online. Analizzando oltre 3,5 miliardi ricerche e più di 43 milioni di annunci pubblicati nel 2020, di cui 120.000 nuovi ogni giorno, Subito racconta un anno dal carattere decisamente particolare: tra mesi di rallentamento nel primo sempre e picchi di ricerche da giugno in poi con crescita del traffico a doppia cifra (+14,5% anno su anno), appaiono nuove categorie di interesse nella second hand che sta avendo un ruolo sempre più importante tra le abitudini degli italiani nella nuova normalità a partire dal Covid-19.

“Le ricerche su Subito -ha commentato Giuseppe Pasceri, ceo di Subito-hanno messo in luce l'attenzione per le passioni di sempre, con i motori in testa, e per le necessità di tutti i giorni, come abitazioni e lavoro. In quest’anno appena concluso abbiamo però dovuto rivedere molti aspetti della nostra vita, così è stato dato spazio anche a nuovi interessi e desideri: dalla mobilità alternativa alla casa, il luogo protagonista del 2020 da dover trasformare all’occorrenza in ufficio, scuola, palestra e spazio per gli interessi personali nuovi o riscoperti”.

Al 1° posto per numero di visite tra le 37 categorie di Subito, le auto, che mantengono il podio tra i sogni degli italiani a discapito del periodo critico per il comparto motori, con oltre 276 milioni di ricerche. Seguono moto&scooter, per chi sceglie di spostarsi in modo autonomo e agile. Proseguendo nel podio si trovano le ricerche scaturite dalle esigenze di tutti i giorni, o nate dai cambiamenti dovuti al lockdown: numerosissime le visite su Subito nella categoria appartamento (3° posto), seguito da lavoro (4°). Una posizione di rilievo va anche alla categoria animali, al 5° posto, che nell’anno appena concluso è cresciuta molto arrivando a un + 23,6% rispetto al 2019. Maggior tempo a disposizione e la possibilità di lavorare da casa hanno infatti permesso a molti di realizzare il desiderio di avere un animale da compagnia.

Appena fuori dalla top 5, troviamo una tendenza che ha segnato il lockdown, mettendo la casa al centro dell’attenzione: Arredamento e Casalinghi sono al 6° posto tra le categorie più ricercate sulla piattaforma. Tra smart working, didattica a distanza e una maggiore permanenza tra le mura domestiche, le nostre case hanno vissuto delle piccole rivoluzioni con l’obiettivo di avere maggiore praticità e comfort. Libero sfogo così per i neo-designer con nuovi elementi d’arredo e agli chef neofiti con attrezzi e piccoli elettrodomestici per la cucina.

Ma cos’hanno cercato gli italiani nel 2020? Subito mostra la top 15 delle parole più cercate sulla base di oltre 3 miliardi e mezzo di ricerche, che raccontano i prodotti più desiderati nell'anno della pandemia, con alcune conferme e novità: 1) iPhone 2) Vespa 3) trattore 4) VW Golf 5) panda 6) PS4 7) appartamento 8) Fiat 500 9) camper 10) cucina 11) BMW 12) bicicletta 13)MTB 14) Smart 15) gommone. Dunque, iPhone è la parola più cercata nel 2020 su Subito: lo smartphone Apple si conferma il più desiderato dagli italiani, che lo hanno cercato ben 17 milioni di volte. Con l’ingresso sul mercato di nuovi modelli lo scorso anno, anche la compravendita dei modelli precedenti cresce, alla ricerca di un buon affare o per far spazio alla versione più evoluta. Una passione per la tecnologia e per gli articoli elettronica, a cui gli italiani non rinunciano, ma soddisfano affidandosi alla second hand online.

Così, passando ai videogame, la PS4 è al 6° posto con 8,5 milioni di ricerche proprio nell’anno del lancio della nuova consolle e con un rinnovato interesse per l’home entertainment dato dalla maggior permanenza in casa, gamer esperti o alle prime armi hanno voluto rispolverare le loro abilità da pad. Se i motori sono sempre tra i sogni degli italiani, la Vespa conquista il 2° posto della classifica generale, simbolo senza tempo delle estati italiane. Anche nel 2020 si conferma sul podio il trattore, che si aggiudica il 3° posto con 12 milioni di clic, perché la piattaforma non tratta solo auto e moto, ma anche veicoli commerciali.

Tornando sull’asfalto, sono VW Golf, Panda e Fiat 500 le auto più desiderate dagli italiani, rispettivamente al 4°, 5° e 8° posto, e la Smart, al 14°. Le necessità di tutti i giorni si ritrovano anche nelle ricerche per keywords, con appartamento inserito nella barra di ricerca 8 milioni di volte, al 7° posto, e la cucina al 10° posto (6,2 milioni di ricerche) per rinnovare la propria casa dopo le sfide di panificazione e un amore riscoperto per la gastronomia. In tema di vacanze, invece, entrano nella top 15 camper, al 9° posto, grazie alle ricerche degli italiani nel 2020 hanno pensato a una vacanza on the road, con tutta la famiglia e a prova di distanziamento, e gommone, a chiudere la classifica (15°).

Spostarsi in modo alternativo e ricerca di attività all’aria aperta sono stati temi caldi del 2020, complice anche il bonus governativo, così troviamo bicicletta al 12° delle parole più cercate sulla piattaforma, subito prima di Mountain Bike (13°). Le passioni emergenti: bici, animali e sport (anche da divano!) Fra le prime 100 ricerche effettuate durante tutto l’anno, spiccano alcune interessanti novità e parole curiose. Le biciclette, al 9° posto come categoria e al 12° posto come parola (+32,7% rispetto al 2019) rivelano un maggiore interesse per una mobilità green e per l’uso di mezzi alternativi in tempi di pandemia. Entrano così nella top 100 anche i monopattini e monopattini elettrici (85° posizione ma +103% ricerche vs 2019).

A conferma del trend degli animali da compagnia, cuccioli è al 23° tra le parole più cercate nel 2020. Molti gli italiani che hanno iniziato a pensare di aggiungere alla propria vita un pet, affidandosi a Subito per la ricerca. Con maggior tempo a disposizione e lavoro da remoto, il cane (28°) ha battuto quest’anno il gatto (32°)! Guardando alla casa, come luogo di intrattenimento durante i mesi di lockdwon, fra le ricerche spicca la piscina (35°), per portare un po’ di refrigerio e di aria di vacanza nel proprio giardino.

Ma anche divano (19°), per chi ha sentito il bisogno di un fedele compagno nelle giornate di binge-watching. I gamer, invece, hanno approfittato delle nuove ore a disposizione per cercare in primis una console – nell’anno del lockdown PS4 (6°) vince su Nintendo Switch (33°) - e dedicarsi senza sensi di colpa a battere ogni record. Altre keywords interessanti sono tapis roulant (49°) e palestra (82°), complice la voglia degli sportivi, esperti o beginners, di tenersi in forma senza poter andare in palestra o fare sport all'aria aperta.

