circle x black
Cerca nel sito
 

Sullo stato delle offerte d’acquisto per l’ex Ilva

06 ottobre 2025 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In tema di processo di vendita degli impianti dell’ex Ilva di Taranto anche con riferimento agli impegni di decarbonizzazione e alla tutela dell’occupazione, il PD (prima firma On. Pagano) ha sottoposto al Ministro delle Imprese e del made in Italy un’interrogazione parlamentare. L’interrogante, in particolare, chiede al Ministro se ritiene adeguate e congrue le dieci offerte sino ad oggi ricevute dai commissari per l’ex Ilva - specie considerando che solo due di quelle si riferiscono all’intero complesso aziendale, per altro presentate non da soggetti industriali ma da fondi di investimento - ciò anche in relazione alla decarbonizzazione degli impianti siderurgici, in linea con quanto richiesto a livello di impegni climatici e transizione green dalla Comunità europea. Il Ministro Adolfo Urso ha risposto in Aula affermando che: “l’autorizzazione ambientale rilasciata il 25 luglio scorso e l’intesa del Governo con gli enti locali, hanno tracciato la via della piena decarbonizzazione e ponendo le basi per una siderurgia green”. In tema di offerte d’acquisto dell’ex Ilva, il Ministro ha confermato esserne giunte dieci, due delle quali per l’intero complesso aziendale che danno concretezza al passaggio dalla produzione con forni a caldo ai forni elettrici, anche se i prossimi passaggi non saranno facili. Il Ministro Urso ha anche ricordato che l’Italia è tra i primi Paesi dell’UE a richiedere un riesame del CBAM con l’obiettivo di tutelare la competitività delle industrie ad alta intensità energetica rivedendo il meccanismo delle quote ETS. Infine, Urso ha affermato che l’Unione europea predisporrà uno scudo per fermare la marea di acciaio che sta inondando l’Europa con il dimezzamento delle quote e il raddoppio dei dazi sui volumi eccedenti.

Interrogazione su ex Ilva

La risposta del Ministro

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ex Ilva decarbonizzazione occupazione processo di vendita
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza