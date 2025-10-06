Sullo stato delle offerte d’acquisto per l’ex Ilva

In tema di processo di vendita degli impianti dell’ex Ilva di Taranto anche con riferimento agli impegni di decarbonizzazione e alla tutela dell’occupazione, il PD (prima firma On. Pagano) ha sottoposto al Ministro delle Imprese e del made in Italy un’interrogazione parlamentare. L’interrogante, in particolare, chiede al Ministro se ritiene adeguate e congrue le dieci offerte sino ad oggi ricevute dai commissari per l’ex Ilva - specie considerando che solo due di quelle si riferiscono all’intero complesso aziendale, per altro presentate non da soggetti industriali ma da fondi di investimento - ciò anche in relazione alla decarbonizzazione degli impianti siderurgici, in linea con quanto richiesto a livello di impegni climatici e transizione green dalla Comunità europea. Il Ministro Adolfo Urso ha risposto in Aula affermando che: “l’autorizzazione ambientale rilasciata il 25 luglio scorso e l’intesa del Governo con gli enti locali, hanno tracciato la via della piena decarbonizzazione e ponendo le basi per una siderurgia green”. In tema di offerte d’acquisto dell’ex Ilva, il Ministro ha confermato esserne giunte dieci, due delle quali per l’intero complesso aziendale che danno concretezza al passaggio dalla produzione con forni a caldo ai forni elettrici, anche se i prossimi passaggi non saranno facili. Il Ministro Urso ha anche ricordato che l’Italia è tra i primi Paesi dell’UE a richiedere un riesame del CBAM con l’obiettivo di tutelare la competitività delle industrie ad alta intensità energetica rivedendo il meccanismo delle quote ETS. Infine, Urso ha affermato che l’Unione europea predisporrà uno scudo per fermare la marea di acciaio che sta inondando l’Europa con il dimezzamento delle quote e il raddoppio dei dazi sui volumi eccedenti.

Interrogazione su ex Ilva

La risposta del Ministro