Super green pass e obbligo vaccinale, Costa: "Potrebbero coesistere"

"Non contrapporrei l'eventuale estensione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie, alcune fasce d'età, e l'estensione del Super green pass. Già oggi questi due provvedimenti vivono insieme quindi potrebbero continuare a vivere insieme con una loro estensione. Si tratterebbe di proseguire su una strada già tracciata". A spiegarlo è stato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, parlando ad 'Agorà' su Rai Tre delle prossime misure per fronteggiare l'emergenza Covid, che saranno discusse in Cdm. "Io credo che anche oggi una sintesi si troverà - ha detto Costa - E' chiaro che ci sono posizioni diverse, ma credo che l'elemento della gradualità, che ha contraddistinto l'azione di governo, anche nell'applicazione dei prossimi provvedimenti potrebbe essere il criterio".

Sul fronte istruzione, continua Costa, "l'obiettivo del governo è riprendere l’attività scolastica in presenza. Dobbiamo segnalare un dato positivo: nella fascia 12-19 anni, il 74% dei ragazzi è vaccinato, dobbiamo mettere in atto le regole che garantiscano e favoriscano la didattica in presenza, cercando di limitare al minimo la Dad. Vale la pena fare un approfondimento e una riflessione sulla proposta delle Regioni per rivedere il meccanismo della Dad, credo sia giusto coinvolgere il Cts. Da parte del governo c’è piena disponibilità a condividere percorsi con le Regioni, come abbiamo fatto in tutti questi mesi di scelte e decisioni", spiega.