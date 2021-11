Super green pass, la proposta delle regioni al governo

Fedriga e le regole per vaccinati: "Si tratta di aprire un po' di più in caso di zona arancione o rossa"

Un 'super green pass' per vaccinati con regole 'speciali' contro il rischio di chiusure generali - in zona rossa o arancione - per l'aumento di contagi covid in Italia. Si può riassumere così la posizione che le regioni illustreranno al governo. "Dobbiamo evitare che ci sia un aumento importante di richieste di ospedalizzazione. Dobbiamo anche dare certezze al sistema economico e imprenditoriale di questo paese", dice Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle regioni, intervenendo a In mezz'ora in più.

"Proporremo al governo di scegliere il più presto possibile misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare le restrizioni per le persone vaccinate o per coloro che hanno superato la malattia. Questo potrebbe spingere indecisi a partecipare alla campagna di vaccinazione e dare certezze a imprese, ristoratori, albergatori, negozianti", dice Fedriga.

"E’ una sfida difficile, ma dobbiamo tenere insieme questi due fattori. Se non interveniamo, oggi in una regione in zona arancione o rossa si chiude per tutti. Si chiude per tutti a prescindere, nella fotografia attuale. Parliamo di far fare un po’ più di cose a chi ha meno rischi di ospedalizzazione: non si tratta di chiudere qualcuno, si tratta di aprire un po’ di più per qualcun altro", spiega il governatore.