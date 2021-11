Superbonus 110%, Isee: per ville tetto a 25mila euro in Manovra 2022

Superbonus 110%, resta il tetto Isee di 25.000 euro per accedere all'incentivo per la ristrutturazione delle ville nella Manovra 2022. La legge di bilancio, composta di 219 articoli suddivisi in 16 capitoli, è approdata oggi al Senato dopo oltre due settimane di confronto tra maggioranza e governo sulle misure contenute nel provvedimento. Il tentativo, non andato in porto, di modificare la misura, sarà ripetuto in parlamento con la presentazione, già annunciata, degli emendamenti.

SUPERBONUS 110% VILLE - Il tetto Isee fissato a 25.000 euro, per accedere al superbonus del 110%, interessa il 67% della 'platea' dei proprietari di ville. E' quanto emerge dalla relazione tecnica che accompagna il ddl bilancio. Nel dossier si stima, inoltre, che la spesa per interventi sulle abitazioni principali effettuate da persone fisiche interessate dal superbonus ''rappresenti il 75% delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti''

SUGAR E PLASTIC TAX - Il rinvio della plastic e della sugar tax costerà all'erario 650 milioni di minori entrate nel 2022, quanto emerge ancora dalla relazione tecnica. La norma rinvia al 2023 l'entrata in vigore dell'impostata sui ''manufatti in plastica monouso'', da cui è stimata una mancata entrata di 329 milioni, e dell'imposta sul ''consumo di bevande analcoliche edulcorate'', che avrebbe portato nelle casse dello Stato altri 321 milioni.