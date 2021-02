SuperEnalotto, oggi centrati due 5

(Adnkronos)

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece due '5' che vincono 99.310 euro ciascuno. Le fortunate schedine sono state giocate in un punto vendita di Cervia nel ravennate e a Samugheo in provincia di Oristano. I numeri vincenti sono 5, 34, 47, 60, 69, 70, con Jolly 64 e Superstar 21. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso sale a 106,7 milioni di euro.