Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per l’incendio di un’Alfa Romeo Stelvio trovata completamente bruciata sabato scorso a Quadrelle dai Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino, in località Fusaro.

Anche le targhe e il numero di telaio del Suv sono stati danneggiati dalle fiamme, rendendo al momento difficile l’identificazione del proprietario.