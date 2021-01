(Adnkronos Motori)

Suzuki chiude il 2020 con un record storico: con 33.455 auto immatricolate ottiene una quota di mercato del 2,4%, la più alta di sempre per il brand, che segna un importante passo avanti rispetto ai precedenti valori del 2% ottenuto nel 2019 e dell'1,7% dell'anno precedente. In un contesto di mercato in contrazione, il -12,6% di immatricolazioni su base annua registrato da Suzuki rappresenta la migliore performance anno su anno tra i primi 18 Marchi per volume in Italia, di gran lunga inferiore al calo del mercato nel suo complesso (-27,9%). Sul fronte clientela, da un'analisi interna emerge come il marchio di Hamamatsu sia in assoluto quello che vanta la maggior incidenza dei privati sul totale delle vendite, con una percentuale del 92,9%. Nelle ultime settimane del 2020 la gamma Suzuki si è ampliata con l'ingresso in listino di Across plug-in e con l'inizio del 2021 si arricchirà, per la prima volta, della Swace Hybrid.

Grazie anche al loro apporto quest'anno Suzuki Italia punta ad accrescere ulteriormente la sua quota di mercato. Entrando nel merito dei risultati commerciali dei vari modelli, a brillare sono soprattutto Ignis e SWIFT. Entrambe sono presenti nella top ten delle auto ibride più vendute nel nostro Paese: IGNIS si trova al settimo posto con 10.918 unità vendute, seguita proprio da SWIFT con 10.078 unità. Risultati che permettono a Suzuki di occupare il terzo posto nella classifica dei costruttori per numero di auto ibride vendute in Italia. Il Suv ultra compatto IGNIS figura inoltre quarto nella graduatoria delle vetture più vendute del segmento A con 11.361 unità. VITARA e S-CROSS nll'ultra competitivo segmento riservati a Suv compatti e crossover, hanno registrato rispettivamente 6.215 (di cui 4.677 ibride) e 1.949 (di cui 1.608 ibride) unità vendute; VITARA Hybrid 4WD AllGrip figura anche nella top ten delle fuoristrada più vendute, con 3.496 esemplari.