Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, presidente della commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, da Strasburgo bacchetta il commissario al Lavoro, il socialista lussemburghese Nicolas Schmit, che, auspicando che l’Italia decida di adottare un salario minimo per legge, si è “intromesso - dice - nella campagna elettorale” in corso per le amministrative.