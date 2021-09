Tale e Quale Show 2021, prima puntata: chi ha vinto

Al via ieri sera la nuova edizione di Tale e Quale Show 2021, in onda in prima serata su Rai1. Ad vincere la prima puntata sono stati i Gemelli di Guidonia che hanno interpretato il successo estivo 'Mille' di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Gli artisti che si contendono il successo finale, in questa edizione, sono 11... anzi 13: le cantanti Francesca Alotta e Deborah Johnson (figlia d’arte, il padre è l’indimenticabile Wess), la showgirl Federica Nargi, la conduttrice Stefania Orlando, l’esplosiva Alba Parietti, Dennis Fantina (vincitore della prima edizione di “Amici”), I Gemelli di Guidonia (il trio che ha esordito a “Edicola Fiore”- e che porta a tredici il totale dei concorrenti), Biagio lzzo, comico di successo, l’attore Simone Montedoro, volto del cinema e di tante serie TV, “Don Matteo” in primis, l’ex GF Pierpaolo Pretelli, e Ciro Priello, uno dei volti dei “The Jackal”, vincitore della prima edizione di “LOL - Chi ride è fuori”

Giudici sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e new entry l'originale Cristiano Malgioglio. A questo terzetto si aggiunge un quarto giudice ogni settimana. Ieri ospite Claudio Lauretta, talentuoso imitatore.