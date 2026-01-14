Amazon "obbliga" alcuni utenti a passare ad Alexa Plus

Il colosso di Seattle ha iniziato l'integrazione automatica dei nuovi modelli linguistici per i membri Prime, offrendo una versione potenziata dell'assistente vocale che però genera dubbi su tempi di risposta e invasività pubblicitaria

Amazon ha iniziato ad aggiornare d'ufficio gli account di numerosi sottoscrittori Prime alla nuova versione Alexa Plus, per il momento solo negli States. L’operazione, segnalata con insistenza sulla piattaforma Reddit nelle ultime settimane, prevede in realtà un processo di interazione con Amazon: i clienti Prime hanno ricevuto una notifica sul dispositivo, una notifica in-app nell'app Alexa e un'e-mail prima che la loro esperienza venisse aggiornata ad Alexa+. Inoltre, gli utenti possono tornare all'esperienza originale pronunciando il comando: "Alexa, esci da Alexa+".

Il lancio di Alexa Plus rappresenta la risposta strategica di Jeff Bezos all’avanzata di Google Gemini e degli altri assistenti di nuova generazione basati su modelli linguistici di grandi dimensioni. L'obiettivo è trasformare l'interazione domestica in un dialogo più fluido e complesso, superando i limiti dei vecchi comandi preimpostati. Tuttavia, la transizione verso l'intelligenza artificiale generativa sta incontrando ostacoli tecnici simili a quelli già osservati nella concorrenza, dove le allucinazioni digitali e gli errori di identificazione degli oggetti hanno spesso compromesso l'affidabilità dei sistemi domestici.

Le prime reazioni della community evidenziano una marcata resistenza verso questo nuovo corso. Le critiche principali si concentrano su una percepita alterazione della personalità vocale dell'assistente e, soprattutto, su un incremento significativo della latenza nelle risposte, che rende l'interazione meno immediata rispetto al passato. Oltre ai problemi tecnici, emerge una gestione aggressiva degli spazi promozionali: diversi utenti segnalano che, una volta effettuato il downgrade alla versione standard, il sistema tenderebbe a inviare un numero elevato di annunci pubblicitari volti a spingere l'utente a riattivare le funzioni avanzate di Alexa Plus.