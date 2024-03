Among Us, nel cast della serie TV anche Elijah Wood

Il popolare videogioco di deduzione Among Us si appresta a diventare una serie animata, grazie alla collaborazione con CBS Studios. Secondo quanto riportato da Variety, il cast della serie promette grandi talenti, annoverando attori provenienti da celebri saghe come "Il Signore degli Anelli" e "The Last of Us". Tra le figure di spicco che guideranno il cast della serie animata troviamo Randall Park, noto per il suo ruolo in "Fresh Off the Boat", Yvette Nicole Brown, famosa per la sua partecipazione in "Community", Elijah Wood, celebre per aver interpretato Frodo Baggins in "Il Signore degli Anelli", e Ashley Johnson, apprezzata per il suo ruolo in "The Last of Us".

Al momento, non è stato ancora annunciato nessun canale o servizio di streaming che trasmetterà la serie. La produzione della serie animata è affidata a CBS Eye Animation Productions in collaborazione con InnerSloth, lo sviluppatore di Among Us. A occuparsi dell'animazione sarà lo studio Titmouse, conosciuto per aver lavorato alla serie "Big Mouth", famoso cartoon trasmesso anche in italiano da Netflix. Among Us è uno dei più grandi successi degli ultimi anni, e ha generato 110 milioni di dollari dal suo lancio nel 2018.