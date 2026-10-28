circle x black
Cerca nel sito
 

Apple Creator Studio si aggiorna con MotionVFX e IA

sponsor

Apple rafforza l'integrazione tra le applicazioni della suite e introduce funzioni di intelligenza artificiale generativa in editing video, musica e produttività

Apple Creator Studio si aggiorna con MotionVFX e IA
Segui Adnkronos su Google
28 ottobre 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Apple ha annunciato un aggiornamento di Apple Creator Studio, il servizio in abbonamento che riunisce le sue applicazioni professionali per la creatività su Mac, iPad e iPhone. Le novità riguardano Final Cut Pro, Motion, Compressor, Pixelmator Pro, Logic Pro, Keynote, Pages, Numbers e Freeform. Saranno disponibili a novembre come aggiornamento gratuito per gli utenti già iscritti.

Per quanto riguarda il video, Final Cut Pro per Mac integra la libreria di MotionVFX, che comprende effetti, plug-in, transizioni, modelli, titoli e strumenti per rotoscoping, tracciamento e color grading. Il Content Hub di Apple, che offre immagini, sfondi e ora anche video stock, è accessibile direttamente dal programma. Le immagini presenti in timeline possono essere aperte in Pixelmator Pro e modificate senza reimportare il progetto, e il software consente anche di generare immagini a partire da una descrizione testuale.

Tra le altre modifiche figurano nuove opzioni di easing per i fotogrammi chiave, la possibilità di staccare i clip dalla storyline principale e l'aggiunta di 23 lingue per la trascrizione. Motion riceve i plug-in MotionVFX e il filtro Displacement, mentre Compressor supporta la codifica dei video in modalità Cinema registrati con iPhone 18 Pro e iPhone Duo.

Pixelmator Pro introduce la funzione Generate Fill, che permette di modificare un'area selezionata dell'immagine tramite un comando in linguaggio naturale. Il sistema adatta illuminazione, prospettiva e texture al contesto, mentre la funzione Super Resolution aumenta la risoluzione degli elementi generati. I risultati possono essere inseriti nei livelli esistenti o in nuovi livelli con mascheratura.

In Logic Pro per Mac debutta, in versione beta, un assistente basato su modelli sviluppati da Apple e OpenAI, pensato per gestire il flusso di lavoro, avviare nuovi brani e configurare tracce vocali. Il Browser è stato riprogettato e riunisce loop, patch ed effetti; grazie a un sistema di analisi audio eseguito sul dispositivo, i suoni vengono classificati e etichettati automaticamente.

Lo Stem Splitter consente ora di isolare, sostituire o riequilibrare la batteria senza disporre delle tracce originali. L'aggiornamento comprende inoltre un'interfaccia in stile Liquid Glass, un Producer Pack firmato da Sergio George e la funzione Voice Memo Studio Sound, che riduce il rumore di fondo nelle registrazioni effettuate con iPhone compatibili.

Anche Keynote, Pages e Numbers ricevono un assistente in versione beta, capace di tenere conto del contenuto del documento: nel primo caso interviene su progettazione e animazione delle diapositive, nel secondo su bozze e riorganizzazione dei testi, nel terzo su calcoli, grafici e tabelle. Le tre applicazioni supportano inoltre il Model Context Protocol, che permette ad agenti e strumenti esterni di leggere i contenuti e svolgere operazioni in modo automatico.

Keynote adotta poi il formato Keynote Interchange (.keyx), un file bundle aperto basato su JSON, leggibile da strumenti di terze parti e agenti AI. Il Content Hub include video stock e sono previsti nuovi modelli e temi. Freeform aggiunge stili di testo e sfondi personalizzati; da dicembre sarà possibile modificare le immagini in Pixelmator Pro e generare forme modificabili da una descrizione.

Brent Chiu-Watson, senior director of Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud di Apple, ha definito l'aggiornamento il più rilevante dal lancio del servizio, sottolineando il valore dei contenuti MotionVFX e il ruolo degli assistenti nell'apprendimento e nell'uso delle applicazioni.

L'abbonamento ad Apple Creator Studio costa 12,99 euro al mese o 129 euro all'anno, con un mese di prova gratuita per i nuovi utenti e tre mesi inclusi con l'acquisto di un Mac o di un iPad idoneo. Per studenti e docenti universitari le tariffe sono di 2,99 euro al mese o 29 euro all'anno. Il servizio può essere condiviso con un massimo di sei persone tramite "In famiglia".

Le applicazioni restano acquistabili anche singolarmente su Mac App Store: Final Cut Pro a 349,99 euro, Logic Pro a 229,99 euro, Pixelmator Pro, Motion e Compressor a 59,99 euro ciascuna, MainStage a 34,99 euro. Keynote, Pages, Numbers e Freeform continuano a essere gratuite e incluse con i nuovi dispositivi Apple.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Caro carburanti colpisce anche trasporto sanitario
Con 600 monkey bar attraversa un ponte a 200 metri d'altezza: l'impresa di van Tonder - Video
Cortei, La Russa: "Ritirare querela contro Ponzani? Ci penserò" - Video
Femminicidio Federica Torzullo, la madre: "Carlomagno le ha fatto di tutto, un massacro" - Video
Torino, gli studenti del Campus occupato: "Soldi all'università, non alla guerra" - Video
Due arresti per omicidio della caffetteria a Napoli, il video del 2009 che fece il giro del mondo
News to go
Manovra 2027, mercoledì alle 12 il Cdm per il varo del testo
Paura in Germania, nave da crociera si scontra con portacontainer - Video
Machado torna in Venezuela dopo un anno di esilio, ad accoglierla una folla oceanica - Video
Riconosciuta premeditazione a Impagnatiello, la sorella di Giulia Tramontano: "Giustizia è fatta" - Video
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza