Apple Creator Studio si aggiorna con MotionVFX e IA

Apple rafforza l'integrazione tra le applicazioni della suite e introduce funzioni di intelligenza artificiale generativa in editing video, musica e produttività

Apple ha annunciato un aggiornamento di Apple Creator Studio, il servizio in abbonamento che riunisce le sue applicazioni professionali per la creatività su Mac, iPad e iPhone. Le novità riguardano Final Cut Pro, Motion, Compressor, Pixelmator Pro, Logic Pro, Keynote, Pages, Numbers e Freeform. Saranno disponibili a novembre come aggiornamento gratuito per gli utenti già iscritti.

Per quanto riguarda il video, Final Cut Pro per Mac integra la libreria di MotionVFX, che comprende effetti, plug-in, transizioni, modelli, titoli e strumenti per rotoscoping, tracciamento e color grading. Il Content Hub di Apple, che offre immagini, sfondi e ora anche video stock, è accessibile direttamente dal programma. Le immagini presenti in timeline possono essere aperte in Pixelmator Pro e modificate senza reimportare il progetto, e il software consente anche di generare immagini a partire da una descrizione testuale.

Tra le altre modifiche figurano nuove opzioni di easing per i fotogrammi chiave, la possibilità di staccare i clip dalla storyline principale e l'aggiunta di 23 lingue per la trascrizione. Motion riceve i plug-in MotionVFX e il filtro Displacement, mentre Compressor supporta la codifica dei video in modalità Cinema registrati con iPhone 18 Pro e iPhone Duo.

Pixelmator Pro introduce la funzione Generate Fill, che permette di modificare un'area selezionata dell'immagine tramite un comando in linguaggio naturale. Il sistema adatta illuminazione, prospettiva e texture al contesto, mentre la funzione Super Resolution aumenta la risoluzione degli elementi generati. I risultati possono essere inseriti nei livelli esistenti o in nuovi livelli con mascheratura.

In Logic Pro per Mac debutta, in versione beta, un assistente basato su modelli sviluppati da Apple e OpenAI, pensato per gestire il flusso di lavoro, avviare nuovi brani e configurare tracce vocali. Il Browser è stato riprogettato e riunisce loop, patch ed effetti; grazie a un sistema di analisi audio eseguito sul dispositivo, i suoni vengono classificati e etichettati automaticamente.

Lo Stem Splitter consente ora di isolare, sostituire o riequilibrare la batteria senza disporre delle tracce originali. L'aggiornamento comprende inoltre un'interfaccia in stile Liquid Glass, un Producer Pack firmato da Sergio George e la funzione Voice Memo Studio Sound, che riduce il rumore di fondo nelle registrazioni effettuate con iPhone compatibili.

Anche Keynote, Pages e Numbers ricevono un assistente in versione beta, capace di tenere conto del contenuto del documento: nel primo caso interviene su progettazione e animazione delle diapositive, nel secondo su bozze e riorganizzazione dei testi, nel terzo su calcoli, grafici e tabelle. Le tre applicazioni supportano inoltre il Model Context Protocol, che permette ad agenti e strumenti esterni di leggere i contenuti e svolgere operazioni in modo automatico.

Keynote adotta poi il formato Keynote Interchange (.keyx), un file bundle aperto basato su JSON, leggibile da strumenti di terze parti e agenti AI. Il Content Hub include video stock e sono previsti nuovi modelli e temi. Freeform aggiunge stili di testo e sfondi personalizzati; da dicembre sarà possibile modificare le immagini in Pixelmator Pro e generare forme modificabili da una descrizione.

Brent Chiu-Watson, senior director of Worldwide Product Marketing for Apps and iCloud di Apple, ha definito l'aggiornamento il più rilevante dal lancio del servizio, sottolineando il valore dei contenuti MotionVFX e il ruolo degli assistenti nell'apprendimento e nell'uso delle applicazioni.

L'abbonamento ad Apple Creator Studio costa 12,99 euro al mese o 129 euro all'anno, con un mese di prova gratuita per i nuovi utenti e tre mesi inclusi con l'acquisto di un Mac o di un iPad idoneo. Per studenti e docenti universitari le tariffe sono di 2,99 euro al mese o 29 euro all'anno. Il servizio può essere condiviso con un massimo di sei persone tramite "In famiglia".

Le applicazioni restano acquistabili anche singolarmente su Mac App Store: Final Cut Pro a 349,99 euro, Logic Pro a 229,99 euro, Pixelmator Pro, Motion e Compressor a 59,99 euro ciascuna, MainStage a 34,99 euro. Keynote, Pages, Numbers e Freeform continuano a essere gratuite e incluse con i nuovi dispositivi Apple.