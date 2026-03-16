Apple lancia AirPods Max 2 con chip H2 e funzioni IA

Apple ha ufficializzato il debutto delle AirPods Max 2, un aggiornamento che punta tutto sull'evoluzione tecnologica interna piuttosto che sul rinnovamento estetico. L'elemento centrale della nuova iterazione è il chip H2, componente già presente nei modelli Pro e AirPods 4, che permette di elevare le prestazioni della cancellazione attiva del rumore, ora dichiarata fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla versione precedente. Il miglioramento coinvolge anche la modalità Trasparenza, ottimizzata attraverso nuovi algoritmi di elaborazione del segnale digitale che rendono l'ascolto ambientale più naturale e fedele.

Il passaggio all'architettura H2 sblocca una serie di funzionalità che erano finora precluse a causa dei limiti del vecchio chip H1. Tra le novità principali figurano l'Audio Adattivo, la funzione di isolamento della voce e la traduzione in tempo reale tramite IA. L'esperienza d'uso si arricchisce inoltre con il supporto alle interazioni con Siri tramite gesti della testa e una qualità di registrazione audio definita di livello professionale. Sebbene queste tecnologie siano già note agli utenti dei modelli in-ear più recenti, il loro approdo sulle over-ear completa l'allineamento dell'intera gamma audio di fascia alta.

Sul fronte costruttivo e commerciale, le AirPods Max 2 mantengono la continuità con il passato, riproponendo le medesime finiture cromatiche e il supporto all'audio lossless a 24 bit e 48 kHz tramite connessione cablata USB-C. Nonostante le osservazioni relative all'assenza di un tasto di spegnimento fisico o di un meccanismo di chiusura più compatto, la struttura rimane fedele al design originale in metallo e tessuto. Il prezzo di lancio è fissato a 579 euro, con l'apertura degli ordini prevista per mercoledì 25 marzo e le prime consegne programmate per l'inizio di aprile.