circle x black
Cerca nel sito
 

Apple rimborsa 250 milioni agli utenti per la mancata IA su Siri

sponsor

Il colosso di Cupertino ha raggiunto un accordo per chiudere la class action legata alla disponibilità dei servizi di Apple Intelligence, prevedendo rimborsi diretti per gli acquirenti di iPhone 16 e 15 Pro

Apple rimborsa 250 milioni agli utenti per la mancata IA su Siri
06 maggio 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha accettato di versare 250 milioni di dollari per porre fine a una controversia legale negli Stati Uniti che l'accusava di aver indotto in errore i consumatori riguardo alla reale implementazione delle funzioni di intelligenza artificiale. L'accordo, destinato a risolvere una class action avviata negli Stati Uniti, riguarda gli utenti che hanno acquistato un modello della gamma iPhone 16 o un iPhone 15 Pro tra il 10 giugno 2024 e il 29 marzo 2025. Per ogni dispositivo idoneo, i richiedenti potranno ricevere un indennizzo di circa 25 dollari, cifra che potrebbe tuttavia variare tra i 95 e i 10 dollari a seconda del volume totale delle richieste presentate e delle spese legali correlate.

CTA

La disputa è nata dalla percezione di una discrepanza tra la narrativa pubblicitaria e l'effettiva offerta tecnologica al momento del lancio. Secondo l'accusa, le campagne marketing avrebbero generato l'aspettativa che Apple Intelligence fosse una componente pronta all'uso, mentre i prodotti giunti sul mercato presentavano inizialmente versioni estremamente ridotte o del tutto prive di tali capacità. La promozione dell'iPhone 16 come dispositivo "costruito per l'intelligenza artificiale" si è scontrata con un rilascio graduale e frammentato nel tempo, che ha visto arrivare funzioni come Image Playground o l'integrazione di ChatGPT solo dopo diversi mesi, mentre la versione potenziata di Siri ha subito ulteriori rinvii.

Nonostante il pagamento della somma pattuita, la società ha negato ogni responsabilità o illecito, inquadrando la decisione come una mossa strategica per evitare le distrazioni e i costi di un lungo processo. La vicenda aveva già spinto le autorità di vigilanza pubblicitaria a raccomandare la modifica dei messaggi promozionali sul sito ufficiale e aveva portato al ritiro di alcuni spot televisivi. In una nota ufficiale, l'azienda ha ribadito il proprio impegno nell'innovazione, sottolineando come decine di strumenti siano già stati integrati nelle piattaforme operative, ma l'episodio evidenzia la complessità di gestire le promesse del marketing a fronte dei tempi tecnici richiesti dallo sviluppo software.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Apple class action causa legale rimborso iPhone Siri IA
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza