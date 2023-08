Asus, nuovi monitor e schede madri ROG al Gamescom

Le novità mostrate in occasione dell’evento Never Stop Gaming presso l’E-Werk di Colonia

Asus Republic of Gamers (ROG) ha rivelato le prossime novità in occasione dell’evento Never Stop Gaming in svolgimento il 22 e 23 agosto presso l’E-Werk di Colonia, in Germania. Al Gamescom Asus ha presentato le schede madri ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi in grado di supportare i processori Intel Core di 12a e 13a generazione e quelli Next-Gen. Le nuove schede madri offrono tutte il supporto per PCIe 5.0 e memorie DDR5, una connettività ancora migliorata, possibilità di tuning delle prestazioni, soluzioni di raffreddamento efficienti e una ampia serie di ulteriori caratteristiche innovative.

ROG Z790 Dark Hero e Strix Z790-A Gaming WiFi II sono dotate della tecnologia WiFi 7 e della più recente ASUS WiFi Q-Antenna, che insieme consentono di raggiungere velocità significativamente più elevate grazie al trasferimento di più dati in ogni singola trasmissione. In particolare, la ROG Z790 Dark Hero offre un’ampiezza di banda fino a 320 MHz, mentre la velocità di trasferimento dati può raggiungere i 5,8 Gbps. La TUF Gaming Z790-Pro WiFi offre invece supporto WiFi 6E insieme all’adozione della ultimissima Asus WiFi Q-Antenna, per migliorare le prestazioni wireless anche nelle configurazioni sviluppate con più attenzione al budget.

Queste schede madri sono dotate di tutte le tecnologie esclusive Asus, tra cui AI Overclocking, AI Cooling II, Two-Way AI Noise Cancelation e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) per semplificare la configurazione dell’intero sistema e migliorarne le prestazioni complessive. Le schede dispongono di numerose porte USB e del supporto per la ricarica rapida sul connettore frontale USB Type-C da 20 Gbps che integra anche la funzionalità USB Wattage Watcher. Inoltre, l’installazione è semplificata in quanto queste schede madri includono funzioni specificatamente sviluppate per il fai-da-te come la Q-Antenna, Q-LED, PCIe Slot Q-Release e M.2 Q-Latch.

ROG Swift OLED PG32UCDM è il primo gaming monitor OLED 4K da 32 pollici al mondo, in grado di offrire una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi (GTG). Sfrutta la tecnologia QD-OLED per offrire una luminosità di picco di 1.000 nits. Il PG32UCDM è dotato di un sistema di raffreddamento che include un dissipatore di calore e l’utilizzo di grafene per proteggere il pannello OLED, riducendo così il rischio di burn-in. Lo switch KVM Smart consente agli utenti di controllare due dispositivi mediante una sola tastiera e un singolo mouse, senza bisogno di raddoppiare l’hardware o di software aggiuntivi. Gli utenti potranno infatti utilizzare la modalità Picture in Picture (PIP) con i tasti di scelta rapida della tastiera per commutare da un dispositivo all’altro.

ROG Swift OLED PG34WCDM è un monitor gaming OLED da 34 pollici in formato ultrawide (3.440 x 1.440), con raggio di curvatura 800R, frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempo di risposta gray-to-gray (GTG) di 0,03 ms. Ha un picco di luminosità di 1.300 nits ed è conforme alla certificazione DisplayHDR True Black 400, mentre la compatibilità con G-SYNC garantisce una visione fluida e senza tearing con una bassa latenza. Lo Smart KVM integrato permette agli utenti di controllare due dispositivi con un’unica tastiera e mouse, mentre la connettività USB 3.2 consente trasferimenti di file superveloci tra due dispositivi. Il PG34WCDM offre un’ampia connettività, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB Type-C con una potenza di carica di 90 W. La disponibilità di questo modello è prevista per il primo trimestre del 2024.

Il monitor ROG Swift OLED PG49WCD è un monitor gaming da 49 pollici super-ultrawide (5.120 x 1.440), dotato di un pannello QD-OLED 1800R con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Per migliorare le prestazioni e garantire la longevità del pannello QD-OLED, il monitor PG49WCD include una pellicola in grafene e un innovativo dissipatore di calore, che riducono il rischio di burn-in e consentono di aumentare la luminosità di picco fino a 1.000 nits. Lo Smart KVM integrato consente agli utenti di controllare due dispositivi con una sola tastiera e un mouse, senza bisogno di software specializzato o hardware aggiuntivo. Gli utenti possono anche trasferire file tra i due dispositivi grazie alla connettività USB 3.2 superveloce.

ROG Rapture GT-BE98 Pro è il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo e sfrutta tutto il potenziale del nuovo standard WiFi 7 con il supporto dei canali a 320 MHz nella banda a 6 GHz per fornire velocità fino al 160% superiori rispetto alla precedente generazione WiFi 6. Inoltre, la modulazione 4K QAM consente di trasferire una maggiore quantità di dati in una singola trasmissione, con una velocità di picco fino al 20% superiore, per offrire velocità incredibili, fino a 30.000 Mbps. Grazie a due ulteriori funzioni rivoluzionarie - Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing - il GT-BE98 Pro è in grado di fornire connessioni wireless ancora più veloci ed efficienti. Questo router è dotato di tutte le funzioni gaming tipiche dei router ROG, tra cui l’Accelerazione dei Giochi a Triplo Livello, la Gaming Port e il QoS, che riducono ritardo e latenza per i giochi. L’uso del nuovo GT-BE98 Pro in abbinata a sistemi dotati delle nuove schede madri Z790 che integrano lo standard WiFi 7 consente di sfruttare al meglio le più recenti funzionalità offerte dal WiFi 7.