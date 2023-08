Asus ROG lancia una linea per costruire il PC di Evangelion

Presentata alla Gamescom di Colonia, ROG x Evangelion EVA II è la nuova collection sviluppata in co-branding con Khara, lo studio che realizza il popolare anime diretto da Hideaki Anno. La linea include diversi nuovi prodotti, tra cui una nuova scheda madre ROG, una scheda grafica ROG Strix, un AIO Coler della serie Ryujin, lo chassis gaming Hyperion e diverse nuove periferiche tematizzate con i colori e il design dell'Eva-02 e del suo pilota Asuka. I fan del PC fai-da-te e gli amanti di questo anime disporranno ora di componenti e periferiche gaming caratterizzate dalla classica livrea rosso-arancio del robot e da decalcomanie e grafiche personalizzate a tema Evangelion. Tra questi, una scheda madre ROG Maximus Hero, una scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 4090, un dissipatore AIO ROG Ryujin III 360, l’esclusivo chassis gaming ROG Hyperion, l'alimentatore ROG Thor 1000W Platinium II, il supporto per scheda grafica ROG Herculx, in aggiunta ad un kit completo di periferiche che include mouse, tastiera e mousepad, per personalizzare la propria postazione di gioco e creare un ecosistema completo. Prezzi e disponibilità verranno annunciati in seguito.