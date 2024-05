Il prestigioso premio, in palio all'European Sustainable Energy week promossa dalla Commissione Europea, riconosce i progetti più innovativi in tema di efficienza energetica e adozione delle rinnovabili

Fondato nel 2014 dalla fusione di quattro enti locali nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, l'ente ha adottato un Piano d'Azione Energetico (PEAR) per ridurre significativamente le emissioni di carbonio del suo ampio patrimonio immobiliare, che include oltre 50 edifici e 13 ospedali. Il piano di AUSL Romagna mira a trasformare ogni aspetto dell'impatto ambientale degli ospedali, dall'efficienza energetica all'uso delle energie rinnovabili, dal consumo idrico alla mobilità sostenibile, integrando anche progetti innovativi per l'engagement di 15.000 dipendenti e oltre un milione di cittadini. Questi sforzi hanno portato AUSL Romagna ad essere una delle tre finaliste degli European Sustainable Energy Awards 2024, un riconoscimento che evidenzia i progetti più innovativi in tema di energie rinnovabili e efficienza energetica in Europa.

Il modello finanziario del piano risulta essere particolarmente innovativo, con la combinazione di fondi regionali, nazionali e europei, che coprono circa il 70% dei costi, con investimenti aziendali, per un totale di 14 milioni di euro investiti tra il 2017 e il 2023, AUSL Romagna ha implementato soluzioni di energia rinnovabile come la cogenerazione e l'installazione di pannelli fotovoltaici, che ora coprono oltre l'80% del fabbisogno energetico dell'Ospedale di Rimini. Questa strategia non solo ha permesso significativi risparmi energetici e una riduzione del 14% delle emissioni di CO2, ma ha anche generato un risparmio annuo di oltre 8 milioni di euro.

Gli European Sustainable Energy Awards (EUSEW Awards) riconoscono persone e progetti eccezionali per il loro sforzo innovativo nell'efficienza energetica e nell'adozione delle rinnovabili. I nove finalisti sono stati selezionati da una giuria di alto livello tra tre categorie: Innovation, Local Energy Action, e Woman in Energy. I finalisti saranno sottoposti a una votazione pubblica online, aperta fino al 2 giugno, i vincitori saranno annunciati alla cerimonia degli EUSEW Awards a giugno 2024.