Bandai Namco presenta Dragon Ball Xenoverse 3

Il nuovo capitolo della saga debutterà nel 2027 su console e PC, introducendo l'inedita epoca Age 1000 e una West City completamente ripensata sulla base dei lavori di Akira Toriyama

A dieci anni dall’ultimo capitolo della serie, Bandai Namco Entertainment ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Dragon Ball Xenoverse 3. La presentazione è avvenuta nella cornice del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, l’evento globale di riferimento per il franchise, dove un primo trailer ha svelato l’ambientazione denominata Age 1000. Il titolo si propone di dare continuità al brand offrendo un’esperienza narrativa in cui l’utente può definire l'identità del proprio eroe all'interno di un universo inesplorato.

Il progetto si avvale della visione di Akira Toriyama, che ha collaborato alla creazione del nuovo scenario e delle dinamiche di gioco prima della scomparsa nel 2024. I giocatori avranno l'opportunità di esplorare West City e di unirsi alla Great Saiyan Squad, partecipando attivamente allo sviluppo di trame originali che intrecciano azione e meccaniche da gioco di ruolo. La struttura della trama mira a coinvolgere gli appassionati in un viaggio attraverso un cast di personaggi rinnovato, mantenendo fede all'eredità storica dell'opera originale.

L'uscita del videogioco è programmata per il 2027 sulle piattaforme PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Bandai Namco ha confermato che nei prossimi mesi verranno diffusi ulteriori dettagli riguardanti le specifiche tecniche e l'approfondimento del sistema RPG. L'obiettivo dichiarato è quello di fondere un’epica esperienza narrativa con l'azione tipica della serie, garantendo una progressione che non si limiti al semplice combattimento ma che espanda i confini del mondo di Dragon Ball.