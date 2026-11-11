Black Friday 2026, la sfida dei pagamenti e del checkout per i merchant

Secondo i risultati di una ricerca condotta da Censuswide per conto di PayPal, l'85% dei merchant italiani riconosce l'importanza di sconti e promozioni, ma la preparazione operativa presenta criticità significative, soprattutto per le piccole e medie imprese. Quasi quattro PMI su dieci non hanno ancora ultimato gli interventi programmati su pagamenti e checkout, evidenziando un divario rispetto alle grandi aziende, dove la percentuale di chi è ancora in ritardo si ferma a poco più di una su dieci.

L'indagine evidenzia come l'attenzione delle aziende sia fortemente polarizzata sull'attrazione di nuovi acquirenti: il 79% dei merchant assegna la massima priorità a questa fase, mentre appena il 9% privilegia l'ottimizzazione dell'esperienza di transazione. Ciononostante, il miglioramento delle opzioni di pagamento rappresenta la priorità e-commerce più citata in vista del picco commerciale (28%), seguita dalla fidelizzazione (24%), dall'esperienza da mobile (23%) e dall'incremento delle conversioni (20%).

In questo contesto, l'anticipazione della visibilità delle modalità di pagamento lungo il percorso d'acquisto assume un ruolo centrale, come nel caso del Buy Now, Pay Later (BNPL), già adottato dal 39% delle imprese e previsto da un ulteriore 38% prima del Black Friday. Tra i merchant che hanno anticipato la comunicazione del BNPL, la maggioranza segnala riscontri positivi sul tasso di conversione, sul valore medio degli ordini e sulla riduzione degli abbandoni del carrello.

Vanina Acqualagna, General Manager di PayPal Italia

Commentando le sfide che le aziende affrontano in vista del picco di vendite, Vanina Acqualagna, General Manager di PayPal Italia, ha dichiarato: "Il Black Friday rappresenta un momento importante per i merchant, che continuano a puntare sulle promozioni per attirare nuovi clienti. Ma prepararsi a trasformare quell'interesse in acquisti significa anche offrire un'esperienza semplice e fluida, in cui le opzioni di pagamento siano visibili e possano essere valutate già prima del checkout. In PayPal vogliamo supportare le imprese in questo percorso, mettendo la scelta e la flessibilità dei pagamenti al centro di un'esperienza d'acquisto sempre più attenta alle esigenze dei clienti".

Sempre secondo la ricerca Censuswide, a rallentare i preparativi operativi incidono soprattutto fattori come il timore di compromettere i sistemi in prossimità delle vendite promozionali (25%), la carenza di risorse tecniche (24%) e la ristrettezza dei tempi a disposizione (22%), confermando la necessità per i merchant di pianificare con maggiore anticipo gli interventi tecnologici.