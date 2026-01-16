Blackout globale per X e Grok, che cosa succede

circle x black
La piattaforma di Musk e l'intelligenza artificiale integrata hanno subito un'interruzione mondiale dei servizi sia via web che su app. Nonostante un parziale ripristino, persistono instabilità e difficoltà nel caricamento dei contenuti più recenti

16 gennaio 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
La giornata di venerdì si è aperta con un esteso malfunzionamento che ha colpito X e l’assistente virtuale Grok, rendendo inaccessibili i servizi a utenti di tutto il mondo. Le segnalazioni di disservizio hanno registrato un picco nella notte tra giovedì e venerdì, trovando riscontro nelle rilevazioni cartografiche di Cisco ThousandEyes, che ha individuato criticità in oltre seicento server distribuiti a livello globale. Durante le prime fasi del blocco, i tentativi di accesso ai domini della piattaforma hanno restituito errori di connessione legati a Cloudflare o schermate prive di contenuti e post.

Sebbene il portale abbia iniziato a mostrare segni di ripresa circa un’ora dopo l’inizio dell'incidente, l’operatività del social network rimane precaria. La navigazione continua a essere intermittente, alternando momenti di normale consultazione a messaggi di errore che invitano al caricamento manuale della pagina. Le difficoltà persistono in particolare nell'aggiornamento dei flussi di notizie e nella corretta visualizzazione dei post pubblicati in tempo reale, segno che la problematica strutturale non è stata ancora completamente risolta. Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali in merito alle cause tecniche che hanno innescato il blackout. La società non ha ancora risposto alle richieste di commento da parte della stampa specializzata, lasciando incertezza sulle ragioni profonde del guasto o su eventuali attacchi esterni.

