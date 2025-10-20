circle x black
Cerca nel sito
 

Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati

sponsor

La piattaforma di design grafico affronta interruzioni localizzate. Gli utenti lottano contro errori di caricamento e lentezza del servizio

Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati
20 ottobre 2025 | 10.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Disagi diffusi per gli utenti di Canva. La nota piattaforma di design grafico online, cruciale per milioni di professionisti e studenti, risulta inaccessibile o presenta gravi malfunzionamenti in diverse aree del mondo, Italia compresa. Le segnalazioni di disservizio hanno raggiunto un picco significativo sul sito di monitoraggio Downdetector a partire da questa mattina.

Dettagli e Cause del Malfunzionamento

Gli utenti stanno riscontrando principalmente errori di caricamento, l'impossibilità di accedere al sito web e difficoltà nell'apertura dell'app mobile. I problemi più comuni segnalati riguardano l'accesso e la connessione al server.

Secondo le prime analisi, il down di Canva non sarebbe un incidente isolato, ma si inserirebbe in un contesto di disservizio più ampio che sta colpendo numerosi servizi online. L'ipotesi più accreditata è che le difficoltà derivino da un guasto diffuso al cloud computing di Amazon Web Services (AWS), infrastruttura su cui poggia anche Canva.

Al momento, il team di Canva è probabilmente al lavoro per implementare correzioni e ripristinare la piena operatività, ma i tempi di risoluzione dipendono dal recupero della stabilità dell'infrastruttura di cloud. Si consiglia agli utenti di monitorare i canali ufficiali di Canva per aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Canva Downdetector Amazon Web Services (AWS)
Vedi anche
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video
Can Yaman, la fan 84enne alla Festa di Roma: "E' il mio mito, ho il poster in camera" - Video
Trump e i Tomahawk: "Ucraina li vuole, ma servono anche a Usa" - Video
Santanchè a Washington: "Qui palcoscenico di pace, governo ha scelto da che parte stare" - Video
Funerali carabinieri uccisi, applausi all'uscita dei feretri - Video
Attentato a Ranucci, un vicino di casa: "Ho sentito il botto, c'erano tre ragazzi nel terreno di fronte" - Video
Trump, la risposta 'comica' su Putin e i Tomahawk: "Mi ha chiesto di darli all'Ucraina" - Video
Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza