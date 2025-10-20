Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati

La piattaforma di design grafico affronta interruzioni localizzate. Gli utenti lottano contro errori di caricamento e lentezza del servizio

Disagi diffusi per gli utenti di Canva. La nota piattaforma di design grafico online, cruciale per milioni di professionisti e studenti, risulta inaccessibile o presenta gravi malfunzionamenti in diverse aree del mondo, Italia compresa. Le segnalazioni di disservizio hanno raggiunto un picco significativo sul sito di monitoraggio Downdetector a partire da questa mattina.

Dettagli e Cause del Malfunzionamento

Gli utenti stanno riscontrando principalmente errori di caricamento, l'impossibilità di accedere al sito web e difficoltà nell'apertura dell'app mobile. I problemi più comuni segnalati riguardano l'accesso e la connessione al server.

Secondo le prime analisi, il down di Canva non sarebbe un incidente isolato, ma si inserirebbe in un contesto di disservizio più ampio che sta colpendo numerosi servizi online. L'ipotesi più accreditata è che le difficoltà derivino da un guasto diffuso al cloud computing di Amazon Web Services (AWS), infrastruttura su cui poggia anche Canva.

Al momento, il team di Canva è probabilmente al lavoro per implementare correzioni e ripristinare la piena operatività, ma i tempi di risoluzione dipendono dal recupero della stabilità dell'infrastruttura di cloud. Si consiglia agli utenti di monitorare i canali ufficiali di Canva per aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio.