Copilot su Windows, come creare documenti Office con l'IA

Microsoft Copilot diventa ancora più utile: ora crea documenti direttamente dalla chat e si collega a Gmail e Outlook

10 ottobre 2025 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Copilot di Microsoft continua la sua evoluzione su Windows, trasformandosi sempre più in un vero e proprio assistente operativo integrato nel sistema. La nuova versione dell’app, al momento in distribuzione per tutti i membri del programma Windows Insider, introduce la possibilità di creare documenti direttamente da una chat, oltre al supporto per collegare gli account Gmail e Outlook. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 nelle prossime settimane.

Con il nuovo Copilot, bastano poche parole per trasformare un’idea o una conversazione in un documento pronto all’uso. L’assistente può generare file Word, fogli Excel, presentazioni PowerPoint e persino PDF, tutto senza uscire dall’interfaccia di chat. “Con un semplice prompt puoi convertire appunti, dati o testi in documenti condivisibili e modificabili, senza passaggi aggiuntivi o strumenti esterni”, ha spiegato il team di Microsoft Copilot. Inoltre, per le risposte più lunghe (oltre i 600 caratteri), compare automaticamente un pulsante di esportazione che consente di inviare il testo direttamente in Word, PowerPoint, Excel o PDF.

La nuova versione di Copilot consente anche di collegare i propri account di posta elettronica e cloud, integrando in un’unica esperienza Gmail, Outlook, Google Drive, OneDrive, Google Calendar e Google Contacts. L’opzione, del tutto facoltativa, permette di chiedere all’assistente di cercare un’email, individuare fatture o trovare rapidamente i contatti associati a un’azienda, il tutto in modo sicuro e controllato: l’utente deve autorizzare esplicitamente la connessione nella sezione “Connettori” dell’app.

L'aggiornamento anticipa inoltre il debutto della nuova app OneDrive, attesa per il prossimo anno. La versione rinnovata introdurrà una galleria più intuitiva, slideshow generati dall’intelligenza artificiale e strumenti di editing avanzati. Copilot su Windows, insomma, non è più solo un assistente virtuale: diventa un vero strumento di produttività universale, capace di unire chat, documenti e comunicazione in un unico ecosistema intelligente.

