circle x black
Cerca nel sito
 

CSG-FM3, il nuovo occhio di Cosmo-SkyMed

sponsor

Il lancio del terzo satellite di seconda generazione, previsto per il 28 dicembre dalla base di Vandenberg, potenzia la capacità radar italiana per il monitoraggio ambientale e la sicurezza nazionale

CSG-FM3, il nuovo occhio di Cosmo-SkyMed
22 dicembre 2025 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il settore aerospaziale italiano si appresta a vivere un momento cruciale per l’osservazione della Terra. È stato ufficialmente attivato il countdown per il lancio di CSG-FM3, il terzo satellite della costellazione di seconda generazione COSMO-SkyMed (CSG). L'evento, promosso dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa, è programmato per il 28 dicembre 2025 alle ore 03:09 italiane dalla Vandenberg Space Force Base, in California.

L’evoluzione della tecnologia radar SAR

Il satellite CSG-FM3 rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la continuità operativa tra la prima e la seconda generazione di satelliti radar. Il programma si basa sull'impiego della tecnologia Synthetic Aperture Radar (SAR) operante in banda X, una soluzione che permette di monitorare il territorio con una precisione millimetrica.

A differenza dei sistemi ottici tradizionali, i radar SAR sono in grado di acquisire dati "in ogni condizione meteorologica, di giorno e di notte". Questa caratteristica rende la costellazione uno strumento indispensabile per la gestione delle emergenze, il monitoraggio del cambiamento climatico e la tutela della sicurezza nazionale. Grazie alle avanzate capacità interferometriche, il sistema permette di effettuare analisi di stabilità e rilevamenti accurati dei cambiamenti, trovando applicazione in settori diversificati:

Urbanistica e infrastrutture: monitoraggio di cedimenti strutturali.

Risorse naturali: gestione di aree minerarie, marittime e petrolifere.

Ambiente: controllo delle aree forestali e delle zone costiere.

pic3

La filiera industriale nazionale

Il progetto CSG-FM3 è il risultato di una sinergia industriale interamente italiana, che vede coinvolte le principali realtà del comparto: Thales Alenia Space, responsabile della realizzazione dei satelliti e del segmento spaziale, Telespazio, incaricata del segmento di terra e della gestione delle operazioni di controllo, Leonardo, fornitore di unità di bordo e sistemi di alta precisione e infine e-GEOS, responsabile della distribuzione e valorizzazione commerciale dei dati a livello globale.

Asset strategico per la sovranità digitale

Con l’aggiunta di CSG-FM3, la costellazione conterrà cinque satelliti operativi (due di prima generazione e tre di seconda), consolidando una "leadership dell’osservazione radar dallo spazio" che pone l’Italia in una posizione di rilievo internazionale. Il sistema duale — civile e militare — permette di rispondere contemporaneamente a necessità istituzionali di difesa e a sfide globali legate alla sostenibilità ambientale.

L’integrazione di questo nuovo satellite non è solo un avanzamento tecnologico, ma una conferma della capacità della filiera nazionale di integrare "tecnologia all’avanguardia, innovazione e visione strategica" al servizio della resilienza del territorio.

Immagine di cover ASI

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cosmo SkyMed ASI monitoraggio ambientale sicurezza italiana Vandenberg Space Force Base tecnologia radar SAR Synthetic Aperture Radar (SAR) Thales Alenia Space Telespazio Leonardo e GEOS sovranità digitale
Vedi anche
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
News to go
TikTok firma l'accordo per la vendita dell'attività in Usa
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza