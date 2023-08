Deutsche Telekom, laboratorio di ricerca dedicato alla tecnologia quantistica nelle tlc

Deutsche Telekom, colosso delle telecomunicazioni, ha recentemente dato il via a un ambizioso progetto nel cuore della Germania: l'apertura di un laboratorio di ricerca focalizzato sull'applicazione della tecnologia quantistica alle reti di telecomunicazioni commerciali. Situato presso il suo sito T-Labs a Berlino, questo nuovo centro di innovazione promette di gettare le basi per un futuro di comunicazioni più veloci e sicure, aprendo la strada a collaborazioni con partner provenienti sia dal mondo accademico che da quello aziendale, al fine di realizzare progetti all'avanguardia. L'obiettivo principale di questo laboratorio è lo sviluppo di soluzioni di comunicazione avanzate attraverso l'utilizzo della tecnologia quantistica, che si basa sui principi della meccanica quantistica e offre un'enorme potenzialità per migliorare la sicurezza e la velocità delle comunicazioni.

Una delle caratteristiche chiave di questo nuovo laboratorio è la presenza di una rete di test in fibra ottica lunga 2.000 chilometri. Questa rete sarà collegata a importanti partner, tra cui le università tecniche di Berlino, Dresda e Monaco, nonché l'Istituto Fraunhofer per le Telecomunicazioni. Questa connessione strategica con istituti accademici di alto livello garantirà un flusso costante di conoscenze e competenze tra il mondo della ricerca e quello aziendale, consentendo una collaborazione proficua e una progressione più rapida nello sviluppo di soluzioni innovative. L'inaugurazione di questo laboratorio quantistico rappresenta il proseguimento naturale dell'impegno di Deutsche Telekom in una serie di progetti legati alla tecnologia quantistica. In tempi recenti, l'azienda è stata scelta come coordinatore ufficiale del progetto PETRUS della Commissione Europea, un'iniziativa mirata a garantire l'integrità dell'infrastruttura di comunicazione nell'Unione Europea.