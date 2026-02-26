Dissidia Duellum Final Fantasy arriva a marzo su iOS e Android

Square Enix e NHN PlayArt annunciano un nuovo titolo 3v3 per dispositivi mobile ambientato in una versione moderna della capitale giapponese. Le pre-registrazioni sono già aperte sia su App Store che su Google Play

Square Enix ha ufficializzato il debutto di Dissidia Duellum Final Fantasy, un nuovo capitolo della celebre serie crossover previsto per il prossimo marzo su piattaforme iOS e Android. Sviluppato in collaborazione con NHN PlayArt, il titolo sposta l'azione dei leggendari protagonisti della saga, come Cloud Strife e Lightning, in una Tokyo contemporanea realizzata con uno stile grafico in cel-shading. La struttura di gioco si discosta dai canoni tradizionali del genere per abbracciare una formula competitiva basata su arene tre contro tre, dove l'obiettivo primario non è esclusivamente lo scontro diretto tra i giocatori, ma la rapidità nell'abbattere boss imponenti prima che riesca a farlo la squadra avversaria.

Il sistema di combattimento si fonda sulla suddivisione dei personaggi in ruoli specifici, che spaziano dai combattenti corpo a corpo ai ruoli di supporto e agilità, permettendo una personalizzazione delle abilità attraverso un set di illustrazioni inedite realizzate da un team di artisti di rilievo. Oltre alle meccaniche d'azione semplificate per la fruizione in mobilità, il progetto include una componente narrativa incentrata sulla quotidianità dei protagonisti nel mondo moderno, esplorata tramite episodi in formato chat messenger e dialoghi interamente doppiati in lingua giapponese. La personalizzazione estetica ricopre un ruolo centrale, offrendo la possibilità di vestire i guerrieri con abiti urbani o con i loro costumi classici, il tutto accompagnato da una colonna sonora che attinge al vasto repertorio storico del franchise.