Dying Light: The Beast e PUBG Mobile in un crossover "battle royale"

Techland annuncia l'inaspettata unione delle due serie survival: i giocatori si sfideranno nella nuova missione "Skillet" per conquistare gli airdrop e l'iconica padella in ghisa

Dying Light: The Beast e PUBG Mobile in un crossover
04 novembre 2025 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Techland ha svelato i dettagli del primo crossover per Dying Light: The Beast, un'iniziativa che vede l'ultima iterazione della serie survival horror con protagonista Kyle Crane fondere la sua azione senza pari con l'elevata posta in gioco tipica del battle royale di PUBG MOBILE. L'evento mira a unire l'esperienza horror di sopravvivenza con il gameplay competitivo ad alto rischio.

La missione "Skillet" e la corsa agli airdrop

Il cuore dell'evento è rappresentato dalla nuova missione "Skillet", che integra l'azione survival di Dying Light con elementi distintivi di PUBG MOBILE. Per accedere all'avventura, i giocatori devono attivare la missione tramite il Dying Light Outpost scansionando il codice QR sull'immagine promozionale. Come premio per la sola partecipazione, tutti i giocatori riceveranno in dotazione l'esclusiva skin per auto Airdrop Finder.

L'avventura inizia con una misteriosa chiamata radio che avverte l'abitante di Castor Woods della presenza di Kyle Crane. Man mano che la missione procede, i giocatori devono esplorare diverse località, impegnandosi in una corsa contro il tempo e, soprattutto, contro le forze del Barone, per raggiungere i punti di consegna (airdrop) prima che vengano intercettati.

Coloro che riusciranno a sopravvivere e a completare l'intera missione saranno ricompensati con una collezione di oggetti a tema PUBG MOBILE. Tra i premi figura l'iconica padella in ghisa, da sempre uno degli oggetti preferiti dalla community, utilizzabile come arma brutale, oltre a una mazza d'altri tempi.

Dying Light The Beast PUBG Mobile battle royale Techland Skillet Survival game
