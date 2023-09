Embrace your game, la piattaforma Samsung per diventare imbattibili

Samsung Electronics ha presentato un programma di formazione per aiutare tutte le tipologie di gamer a raggiungere nuovi traguardi: il Game Portal Samsung Embrace your game e il canale YouTube Samsung offriranno approfondimenti e guide create dai più autorevoli giocatori professionisti e content creator. Verranno, inoltre, organizzate sessioni di formazione interattive, workshop video e tutorial, altri materiali dedicati ai gamer di tutte le categorie saranno messi a disposizione. Non mancheranno le anteprime dei più recenti prodotti e delle ultime tecnologie per il gaming firmate Samsung. In particolare, la sezione Level Up Gamer Training della piattaforma avrà un focus pratico con suggerimenti, consigli e segreti sul modo migliore per sconfiggere tutti i boss in Diablo Immortal e su come crescere come giocatore in World of Warcraft.

"La nostra piattaforma, Embrace Your Game, è un ottimo esempio di come gli Esport e il gaming abbiano una enorme domanda di pubblico. Con il 62% dei giocatori europei che afferma di giocare almeno una volta alla settimana, si tratta di milioni di persone che dedicano il loro tempo a qualcosa che amano, e come abbiamo visto, il gaming è una parte fondamentale delle interazioni sociali e della costruzione delle relazioni in tutto il mondo", spiega a Adnkronos Tech&Games Amelia-Eve Warden, Senior Communications Manager and Gaming Expert, Samsung Europe, facendo riferimento a un report pubblicato qualche giorno fa. "Il 41% dei giocatori italiani ritiene che il gaming li renda più sicuri di sé e migliori le loro abilità sociali. Si tratta di una statistica significativa che mostra l'importanza del gaming per le persone. Il gaming non solo crea relazioni durature attraverso l'amore per un hobby o una passione, ma contribuisce anche allo sviluppo delle persone, motivo per cui una piattaforma come questa è così necessaria".

Per ogni livello di gamer, da quello occasionale all'hardcore, Level Up offrirà informazioni su titoli per smartphone, PC e console. Tra i giocatori professionisti e i content creator che saranno presenti in Level Up figura QueenE, svedese esperta di Overwatch 2. È stata general manager della squadra svedese nella Overwatch World Cup 2018 e ha ottenuto la medaglia di bronzo (sezione femminile) nel campionato mondiale IeSF di StarCraft 2. Ci sono poi AnnacakeLIVE, streamer Twitch che vive a Francoforte, in Germania, LittleMoTAC, streamer attivo di Overwatch 2, sostenitore della diversity e dell'inclusione, che si batte per una migliore rappresentazione nel mondo del gaming, e Rage Darling, content creator di World of Warcraft. Per chi è alla ricerca dei migliori monitor, smartphone e altri prodotti per ottimizzare il proprio set up di gioco, la sezione Hardware di Gamer Training offrirà consigli per tutti le tipologie di giocatori. Questi suggerimenti potranno spaziare dalla semplice ricerca del miglior monitor gaming alla costruzione di un PC personalizzato da zero, partendo dal cambio di GPU fino alla scoperta delle migliori schede SSD. La piattaforma conterrà informazioni per tutti i tipi di impianti di gioco, che si tratti di PC o di console con cui dilettarsi sul divano.

"Essendo una videogiocatrice io stessa, quando cerco tutorial per un gioco specifico, devo scorrere attraverso milioni di contenuti prima di trovare la risposta di cui ho bisogno. Noi metteremo a disposizione contenuti specifici su giochi specifici in un unico luogo, insieme a prodotti che possono aiutarti a migliorare la tua attrezzatura da gioco a casa", spiega Warden. "Poiché questa piattaforma è in partnership esclusiva con Activision Blizzard, utilizziamo esclusivamente i loro giochi, come Overwatch 2, World of Warcraft, Hearthstone, Diablo Immortal e Crash Bandicoot Team Rumble. Non è solo per i giocatori esperti, ma anche per i principianti totali che non sanno molto riguardo allo storage su SSD o cosa significhi refresh rate. La piattaforma è stata creata per aiutare chiunque a comprendere meglio il mondo del gaming e migliorarsi come giocatore".