"Con questo prototipo di turbina eolica in scala 1:10 volevamo dimostrare l'applicazione dei principi dell'eco-design nel settore eolico e mini eolico". Il ricercatore Flavio Caretto, responsabile del Laboratorio materiali ceramici e compositi di Enea, illustra ad Ecomondo 2026 il progetto innovativo di Enea. "Abbiamo sostituito le leghe metalliche, a volte anche di difficile approvvigionamento, con materiali più sostenibili come polimeri di riciclo. Sfruttando le tecnologie di additive manufacturing possiamo inoltre ridurre il consumo di materiali e dare nuove forme ai componenti. L'obiettivo è anche progettare pale eoliche in funzione del luogo di applicazione, non un prodotto generico".